Las terminales de nueva generación incorporan señales visuales, pantallas adicionales y formatos más compactos para facilitar las compras y mejorar la operación de los negocios.

Una luz roja puede ser suficiente para saber que algo salió mal al pagar. Una pantalla colocada frente al comprador puede evitar que tenga que preguntar cuánto le están cobrando. Y una terminal lo bastante pequeña para llevarse en el bolsillo puede hacer que una fila avance sin necesidad de abrir otra caja. Son modificaciones que parecen menores, pero que muestran cómo el diseño de los dispositivos de pago comienza a responder a situaciones cotidianas de los comercios.

La tecnología en el punto de venta se diseña cada vez más en función de las necesidades tanto de los comercios como de los consumidores, lo que ayuda a las empresas a que cada interacción sea más fluida y eficiente.

Contemplando estos elementos, Ingenico desarrolló AXIUM Next Gen, una nueva generación de terminales en la que el tamaño, la disposición de las pantallas y hasta el color de las luces buscan ofrecer una experiencia de pago mejorada.

Uno de los cambios más visibles es la incorporación de luces LED que modifican su color de acuerdo a lo que sucede durante una operación. La intención es que el usuario pueda identificar visualmente el estado de una transacción sin depender exclusivamente de los mensajes que aparecen en pantalla.

“Hoy en día, las empresas esperan más de la tecnología de pagos que el simple procesamiento de transacciones. Cada aspecto de la experiencia debe ayudar a los comercios a operar de manera más eficiente y a crear una experiencia más fluida para los consumidores», señaló Diego Velasco, GTM Manager de Ingenico LATAM, durante la presentación de los nuevos dispositivos a Global Payments.

La misma lógica se aplica a las pantallas. En determinados modelos, como la DX8, se incorpora un segundo elemento de visualización que permite al comprador consultar los productos registrados y el importe de su compra mientras el empleado realiza la operación.

Esto evita que el dispositivo tenga que cambiar constantemente de manos o girarse para confirmar una cantidad. Cuando no se utiliza para procesar una transacción, esa pantalla también puede mostrar contenido comercial.

Al brindar mayor visibilidad durante el proceso de pago y crear oportunidades para destacar ofertas, programas de lealtad o servicios, estas pantallas pueden ayudar a los comercios a sacar mayor provecho de un punto clave de interacción con el cliente.

Jacobo Reyes, Head de Ingeniería de Latinoamérica para Global Payments, señaló durante el evento, que considera que las nuevas terminales ofrecen mejoras que pueden percibirse directamente durante la compra. “Para el cliente final, creo que dan buen aspecto y buena funcionalidad y en general creo que tienen buena tecnología”, afirmó.

Sin embargo, no todos los negocios necesitan una terminal con más superficie de visualización. En algunos establecimientos ocurre lo contrario, cuanto menos espacio ocupe el equipo, mayor libertad tendrá el personal para atender a los clientes.

En una tienda con una sola caja, por ejemplo, una terminal móvil permite que otro empleado realice cobros mientras los compradores esperan. En un restaurante, el pago puede trasladarse directamente a la mesa. Para los servicios de entrega, llevar un dispositivo compacto resulta más práctico que transportar un equipo de mayores dimensiones.

La nueva familia incorpora modelos más pequeños, algunos sin impresora física y con dimensiones inferiores a las de un teléfono celular. Su diseño responde a estas formas de operación, en las que la movilidad puede ser tan importante como la capacidad para procesar una transacción.

Esta flexibilidad permite a las empresas adaptar las experiencias de pago a su forma de operar, ya sea atendiendo a los clientes en una caja fija, en la mesa, en la calle o en movimiento.

Aun así, la modernización no significa abandonar por completo los elementos tradicionales. Ingenico mantiene opciones con teclado físico porque algunos comercios consideran que este formato les proporciona mayor confianza y resistencia en el uso cotidiano.

La elección entre pantallas táctiles, teclados, impresoras y dispositivos compactos depende, por tanto, de las necesidades de cada establecimiento y de la manera en que sus clientes realizan los pagos.

Pero la transformación también ocurre en componentes menos visibles. La nueva generación incorpora mejoras en las cámaras para facilitar la lectura de códigos de barras, procesadores de mayor capacidad y sistemas de gestión de energía que buscan extender las horas de funcionamiento sin aumentar necesariamente el tamaño de las baterías.

Los equipos integran Android 14 y, en determinadas configuraciones, podrán recibir futuras actualizaciones del sistema operativo sin sustituir el dispositivo. Además, mantienen compatibilidad con aplicaciones de generaciones anteriores mediante las adaptaciones correspondientes.

Para las empresas, esta continuidad puede ayudar a simplificar las actualizaciones tecnológicas, proteger las inversiones anteriores y reducir la complejidad operativa que suele conllevar la incorporación de nuevas herramientas.

Iván Darío Vaquero, Sales Director de Global Payments, señaló en la presentación, que las soluciones compatibles con distintos dispositivos pueden facilitar la operación y el desarrollo tecnológico.

“Creo que han venido innovando mucho, sobre todo en la parte de aplicaciones, en la parte de hacerlo como más un plug and play, independientemente de qué dispositivo sea”, explicó.

Para Diego Velasco, esta continuidad tecnológica es uno de los principales avances, ya que permite a los negocios incorporar nuevos equipos sin tener que desarrollar nuevamente todas sus herramientas.

Este enfoque en la compatibilidad refleja una creciente demanda por parte de las empresas de plataformas tecnológicas que puedan evolucionar al ritmo de las expectativas cambiantes de los clientes y las necesidades operativas.

Estas funciones se encuentran en distintas etapas de desarrollo e ilustran una transición en la que las terminales dejan de concebirse únicamente como dispositivos para aceptar tarjetas y se convierten en verdaderos hubs de negocio.

A medida que las empresas integran cada vez más pagos, programas de lealtad, servicios digitales y flujos de trabajo operativos, el papel de la tecnología de pagos se expande más allá de la mera aceptación.

“La capacidad de aceptar pagos ya no es el único diferenciador. La verdadera pregunta es qué valor adicional puede aportar una terminal al negocio, ya sea optimizando operaciones, mejorando la experiencia del cliente o habilitando nuevos servicios para el comercio”, afirmó Velasco.

En esa evolución, el diseño adquiere un papel que antes podía pasar inadvertido. El tamaño de un equipo determina dónde puede utilizarse, la distribución de una pantalla influye en la experiencia de compra y una señal luminosa puede comunicar en segundos lo que antes requería una explicación.

En definitiva, la evolución de la tecnología de pagos no se limita únicamente al nuevo hardware. Se trata de ayudar a las empresas a crear mejores experiencias para los clientes, operar de manera más eficiente y generar un mayor valor a partir de cada interacción en el punto de venta.