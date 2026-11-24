Cesar Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, negó que hubiera un complot contra Alessandra Rojo.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, rechazó que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega haya sido agredida durante su comparecencia en el Congreso capitalino la semana pasada.

El funcionario capitalino acusó a la oposición de construir una narrativa basada en montajes y mentiras. Asimismo, calificó los señalamientos del ataque contra Rojo de la Vega como una estrategia política y aseguró que existen videos que demuestran que la alcaldesa de Cuauhtémoc entró y salió del recinto sin problemas.

Cravioto sostuvo que las acusaciones se apoyan en dos falsedades: las supuestas agresiones contra la alcaldesa y la existencia de un presunto chat en el que lo involucran junto con otros actores políticos.

“No existe un chat donde estemos todas las personas que ahí nos quieren involucrar y obviamente no existió esa conversación”, afirmó.

También cuestionó que la oposición insista en el tema y lo lleve a exigencias políticas, como la posible destitución o renuncia de funcionarios.

Y sobre la actuación de la diputada Diana Sánchez Barrios, Cravioto dijo que, a su llegada, ella fue agredida, pero evitó calificar lo ocurrido posteriormente.

El lunes, Alessandra Rojo dijo que ha solicitado medidas de protección en su favor ante la Fiscalía capitalina, para que “no se acerque la diputada de Morena ni su gente”.

¿Alessandra Rojo fue agredida en el Congreso de la CDMX?

El pasado viernes 20 de noviembre, Alessandra Rojo de la Vega acudió a comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México. Ahí, acusó a la diputada Diana Sánchez de presuntamente llevar a personas ‘acarreadas’ a golpear a sus simpatizantes.

Rojo de la Vega aseguró que hubo personas heridas. “Corrieron a toda nuestra gente a golpes, encapuchados, plenamente identificados como gente de la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios”, dijo en un video.

La alcaldesa fue escoltada afuera del Congreso; en un video compartido por medios, se observa que la diputada Diana Sánchez grita y es contenida por otros legisladores.

La diputada Diana Sánchez Barrios anunció en julio pasado que quiere participar en el proceso interno de Morena para ser la coordinadora del partido en la alcaldía Cuauhtémoc; con dicho cargo, se perfilaría para tener la candidatura morenista en las elecciones de 2027.

César Cravioto compartió un video el mismo 20 de noviembre donde señaló que se creó un montaje.

“Hoy hubo un zafarrancho más de quien no le gusta comparecer ante los diputados”, apuntó. Y dijo que “compartieron” fotos de un supuesto chat donde aparecen él, Citlalli Hernández y otras personas, y desde el que presuntamente se organizaron para ‘reventar’ la comparecencia, el cual acusó que es falso.

“No existe esta conversación, sino que no existe el chat. Pero como los que solo les gusta provocar y les gusta evadir sus responsabilidades arman todo con mentiras, arman un dizque complot en su contra”.