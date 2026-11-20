La alcaldesa de Cuauhtémoc informó que no continuó con la comparecencia porque buscaba evitar que sus simpatizantes, vecinos de la alcaldía, resultaran heridas. (Foto: Cuartoscuro)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, abandonó este viernes su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México luego de acusar a la diputada Diana Sánchez Barrios de llevar ‘acarreados’ que golpearon a sus simpatizantes.

Durante su comparecencia, la alcaldesa aseguró que al congreso de la capital llegaron cientos de personas de la diputada Diana Sánchez Barrios, así como un grupo de la comunidad trans, a amenazar a sus simpatizantes.

“Hay más de 15 personas lesionadas que me han reportado hasta el momento. Corrieron a toda nuestra gente a golpes, encapuchados, plenamente identificados como gente de la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios”, acusó en un video que grabó al interior del recinto legislativo.

Luego de asegurar que las personas eran gente de Diana Sánchez Barrios, la alcaldesa fue escoltada para salir de la sala en donde comparecía; sin embargo, la diputada la siguió y agredió a la legisladora del PRI, Tania Larios.

Varios diputados gritaron “No estás sola”, mientras la alcaldesa salió de la sala. Al interior, se puede ver que Sánchez Barrios siguió gritando y empujando a otros legisladores.

“Ni porque su grupo parlamentario la intentó calmar, como se aprecia en el video. Le jaló los pelos y golpeó a Tania Larios. Esto es Morena. Violentos, intolerantes”, señaló en la publicación.

¿Qué dijo Aleesandra Rojo de la Vega al salir del Congreso?

En un video que compartió en redes sociales, Rojo de la Vega contó que llamó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, para pedir su intervención tras las agresiones que reportó de simpatizantes de Sánchez Barrios.

“Le dije que, por favor, garantizaran que la gente estuviera segura a las afueras y al interior del Congreso, porque ahora estamos encerradas en este recinto”, contó.

Agregó que la presidenta del Congreso de la Ciudad de México debió garantizar las condiciones de seguridad para que pudiera llevar a cabo su comparecencia.

“La presidenta del Congreso debió garantizar las condiciones, debió garantizar seguridad para quienes venían acompañándonos a este ejercicio democrático. La verdad es que, por respeto a la gente que está golpeada, me quiero retirar”, señaló.

Alessandra Rojo de la Vega lamenta violencia en el Congreso

Lamentó que el grupo parlamentario de Morena “sea cómplice de toda esta violencia y que no se haga absolutamente nada al respecto”.

“Lo que no voy a tolerar es la violencia en contra de nuestras vecinas y vecinos. Hay gente herida y lamentablemente no garantizaron las condiciones de seguridad ni en lo más mínimo, aun con las llamadas que les hicimos y las exigencias”, acusó.

La alcaldesa de Cuauhtémoc informó que no continuó con la comparecencia porque buscaba evitar que sus simpatizantes, vecinos de la alcaldía, resultaran heridas.

“Todas las vecinas y vecinos que nos acompañaron con todo el ánimo, con todo el cariño, se tuvieron a retirar porque los persiguieron estos delincuentes de Morena y, bueno, pues ahora no vamos a poder salir y no nos vamos a retirar porque no voy a arriesgar a una sola persona más a que sufra violencia”, dijo en su video.