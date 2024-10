PERFIL: Diana Sánchez Barrios, la activista que fue ‘blanco’ de un tiroteo en el Centro de la CDMX

La lideresa de comerciantes, Diana Sánchez Barrios, sufrió un ataque a balazos en el Centro Histórico de la Ciudad de México la tarde de este jueves 17 de octubre, confirmó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, informó que tres personas fueron baleadas en el cruce de Motolinia y 5 de Mayo, y añadió, en entrevista para Foro TV, que una persona que disparó en contra de Sánchez Barrios y dos de sus acompañantes, para luego escapar en una motocicleta.

ss Fueron baleados Diana Sánchez Barrios y su novio en la calle de Motolinia. La líder de comerciantes resultó herida. El responsable fue un sujeto con gorra que tras agredirlos a balazos corrió hacia 5 de Mayo en donde ya lo esperaba un cómplice para huir en motocicleta. (Oliver Méndez )

¿Quién es Diana Sánchez Barrios?

Con 49 años, Diana Sánchez Barrios es hija de la exdiputada Alejandra Barrios Richiard, y fundadora de PRODIANA A. C., una Organización No Gubernamental (ONG) comprometida con los Derechos Humanos que impulsa la no discriminación a la comunidad LGBTTTIQ y grupos vulnerables.

En 2014, la activista impulsó en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, la rectificación de las actas de nacimiento para personas transgénero. Además, propuso la Ley de Trabajadores no asalariados para buscar dar prestaciones a comerciantes ambulantes.

En 2021, Sanchez Barrios fue detenida al ser acusada por dos veces el delito de extorsión agravada y robo agravado en pandilla. Ello, cuando recién había sido electa como candidata a una diputación local de la alianza Va por México, integrada por los partidos PRI, PRD y PAN, a la alcaldía en Cuauhtémoc.

La Fiscalía capitalina investigó a Sánchez Barrios en al menos cinco carpetas de investigación por el cobro de “derecho de piso” a comerciantes del Centro Histórico.

Uno de los hechos que se le imputa ocurrió en noviembre de 2020 donde presuntamente un comerciantes fue víctima de robo por parte de Sánchez Barrios y un grupo de personas a su servicio.

Un segundo caso es por una extorsión que se cometió en 2019, en la que la víctima imputó directamente a Sánchez Barrios como la presunta responsable.

La activista se mantuvo en el penal femenil de Santa Martha Acatitla por 9 meses y, en diciembre de 2021, se le otorgó prisión domiciliaria.