¿Está en contra? Uber responde a propuesta de Sheinbaum para regular a conductores de apps

El director de Asuntos Públicos de Uber, Nicolás Sánchez, reaccionó este jueves 17 de octubre a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que da seguridad social a los repartidores de aplicaciones digitales y que beneficiaría hasta a 658 mil personas.

La propuesta regularía el trabajo para conductores y repartidores de plataformas digitales en la Ley Federal del Trabajo para que puedan inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), expuso el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, en la conferencia matutina del Gobierno.

“Tenemos la necesidad de formalizar y dignificar el trabajo mediante regulaciones innovadoras y específicas para el sector, manteniendo la flexibilidad y la autonomía, que son características propias de este modelo de negocio”, declaró.

¿Uber está en contra de la propuesta de Sheinbaum?

Ante esto, el director de Asuntos Públicos de Uber, Nicolás Sánchez, aseguró en entrevista radiofónica que están de acuerdo con la propuesta para mejorar los niveles de protección, sin embargo, destacó que la iniciativa no es viable.

“La propuesta de la que recién tuvimos conocimiento ayer por la tarde, o sea, no la conocíamos, requiere perfeccionamiento, requiere abrir un diálogo mucho más amplio porque en el estado actual no es viable, es una propuesta que no es viable”, señaló.

Explicó que la iniciativa se basa en los modelos de protección social que existen para el trabajo tradicional y “este trabajo y la forma en cómo se usan las plataformas es completamente distinta”.

“La forma de uso es muy distinta al trabajo tradicional, la gente se imagina que están las personas con ocho horas diarias, 48 horas a la semana y la verdad es que es todo lo contrario, el 70% se conecta menos de 10 horas a la semana”, dijo.

Detalló que las personas que trabajan en estas aplicaciones lo ocupan por espacio de tiempo muy definido porque o ya tienen una actividad tradicional que se ocupan en la mañana o el final de la jornada o son mujeres que tienen hijos o niños en las escuelas y aprovechan ese tiempo para salir a generar ingresos.

“Pretender utilizar un sistema que financieramente está pensado para alguien de uso intensivo, que es un trabajo electoral con jefe, es imposible tratar de hacerlo operativo con esta realidad de personas que se conectan dos horas al día”, agregó.

Además, precisó que son 2.5 millones de personas las que trabajan para aplicaciones como repartidores y conductores de Uber, Didi, Amazon, Mercado Libre o Rappi.

Nicolás Sánchez señaló que otra complejidad que ven sobre la propuesta es que no hay jefes, por lo que el sistema no es similar al tradicional de trabajo. “Esto es una forma de generar ingresos flexibles. No hay jefes, no hay instrucciones, nadie está obligado a cumplir horarios, nadie está obligado a estar en determinadas zonas”.

“Si están cinco minutos, ya hay que pagarles derechos, obviamente ese supermercado no va a funcionar de esa manera, es imposible”, aseveró.

¿Qué propone Sheinbaum para los trabajadores de las aplicaciones?

Los trabajadores que ganen al menos un salario mínimo, el equivalente a 7 mil 468 pesos al mes (unos 379 dólares), accederán a las prestaciones del IMSS, como protección ante riesgos de trabajo, un seguro contra accidentes, enfermedades, incapacidades, licencias de maternidad, guarderías y pensiones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha contabilizado 658 mil trabajadores en las plataformas digitales.

“De este universo, aproximadamente 272 mil personas trabajadoras, es decir, el 41 por ciento de ellas, logran ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual, lo que permite una estimación respecto al número de personas que podrían tener su fuente de ingresos principal o única a través de este tipo de trabajos”, dijo el secretario de Trabajo.

El secretario anunció que el IMSS hará un programa piloto y prometió que los trabajadores mantendrán la flexibilidad de elegir sus horarios en las plataformas digitales.

También se reconocerá en la Ley Federal del Trabajo la subordinación discontinua entre trabajador y empresa, y acotada el tiempo efectivamente trabajado.