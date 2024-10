Los problemas de Cancún van más allá del ‘superpeso’

Este verano ha sido duro para Cancún.

El principal destino turístico de América Latina sufrió una caída sorprendente durante una temporada festiva clave. El número de pasajeros internacionales en el aeropuerto de Cancún cayó casi 14 por ciento en julio y agosto en comparación con 2023, profundizando una baja que comenzó en abril.

Los estadounidenses, con diferencia el grupo más grande de viajeros extranjeros a las encantadoras playas caribeñas de México, eligieron abrumadoramente Europa como su lugar de ocio preferido.

Otros grandes centros turísticos mexicanos, incluidos Los Cabos y Puerto Vallarta, también experimentaron caídas anuales, lo que sugiere que esta tendencia negativa podría atribuirse a la fortaleza del peso, que hace que las vacaciones en México sean más caras para los viajeros internacionales. De hecho, durante marzo y abril, cuando las familias comienzan a planificar sus vacaciones de verano en el hemisferio norte, el peso mexicano alcanzó su nivel más alto frente al dólar estadounidense en casi una década. Si a esto le sumamos las tarifas aéreas cada vez más caras entre México y Estados Unidos y numerosos vuelos nuevos desde Estados Unidos a Europa, no es de extrañar que París o Andalucía estén entre los destinos más atractivos para los estadounidenses en 2024.

Sin embargo, no se trata de un problema que se vaya a revertir rápidamente con la repentina depreciación que ha experimentado el peso desde junio: De hecho, la joya de la corona de la Riviera Maya se enfrenta a una competencia más dura de rivales caribeños como República Dominicana y Jamaica, así como al cansancio de los visitantes recurrentes que buscan nuevas experiencias en otros lugares.

Las autoridades deben solucionar varios otros problemas de larga data que dañan la imagen de Cancún y luego invertir más en la promoción de los numerosos puntos turísticos del país; de lo contrario, México seguirá perdiendo participación de mercado frente a grandes destinos como Turquía. Con la economía mexicana desacelerándose, lo último que necesita es dejar que una de sus principales industrias flaquee.

Para empezar, Cancún y sus playas vecinas se han vuelto mucho más caras: Las habitaciones de los resorts que costaban unos 200 dólares por noche antes de la pandemia ahora pueden costar el doble o el triple. Los operadores hoteleros culpan a las presiones significativas de los precios en todo, desde la mano de obra hasta los costos de construcción, y puede que tengan razón, ya que la inflación general de México aumentó más de 35 por ciento en los últimos seis años, pero la consecuencia es que los locales se ven cada vez más impedidos de pagar los precios, lo que aumenta la dependencia de los turistas internacionales, en particular de los vecinos del norte que llegan con billetes verdes o dólares canadienses.

Incluso si se pueden encontrar opciones menos costosas en los numerosos hoteles a lo largo de la costa caribeña, una vez que se comienzan a sumar todos los cargos adicionales (desde las propinas de los gringos hasta las ignominiosas tarifas de los resorts) que se aplican a los turistas incautos que están ocupados con otra ronda de piñas coladas, México no es tan competitivo en cuanto a precios como solía ser.

Aunque la Riviera Maya ofrece aguas turquesas, ruinas históricas y una recreación de primer nivel, así como nuevos desarrollos, la experiencia turística puede ser frustrante si no sabes cómo navegar por las idiosincrasias locales: Un taxi desde el aeropuerto hasta los hoteles cuesta mucho más de lo que debería, cuando no se trata de un intento de fraude, y eso es antes de que el conductor intente emular a ‘Checo’ Pérez conduciendo a toda velocidad por la autopista como si fuera una pista de Fórmula Uno. La tensión con Uber y otras plataformas de alquiler de autos en este mercado ha provocado protestas y enfrentamientos, lo último que un turista quiere experimentar al llegar. Intenta alquilar un auto en el aeropuerto de Cancún y sentirás que las 10 plagas caerán sobre ti si no compras el seguro sobrevalorado que los vendedores te presionan para que obtengas. Recientemente, ha habido informes de funcionarios de aduanas que imponen impuestos a los turistas por ingresar al país con más de un dispositivo electrónico. Además de eso, han aumentado los episodios de violencia de alto perfil relacionados con el narcotráfico. Los fanáticos de Cancún podrían encogerse de hombros, pero los potenciales recién llegados lo pensarán dos veces.

El Gobierno de México también se ha marcado algunos goles en propia puerta, incluida la imposición de visas a brasileños, ecuatorianos y peruanos. La medida buscaba reducir el número de posibles migrantes que se quedan en México ilegalmente para intentar cruzar a Estados Unidos. Pero una consecuencia no deseada es la pérdida de unos 800 mil turistas sudamericanos desde el inicio de las restricciones a finales de 2021, según los cálculos del experto del sector Francisco Madrid.

Madrid, que dirige el Centro de Investigación Avanzada de Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac de Cancún, también señala el insignificante gasto federal para promover las joyas del país en el extranjero, ya que México dedica solo alrededor del 1 por ciento del presupuesto invertido por su rival Turquía.

“Tuvimos un mal verano y eso puede pasar”, me dijo. “Lo que es más preocupante de cara al futuro es la incertidumbre sobre si México realmente quiere invertir en promoción turística”.

El riesgo de un exceso de oferta de complejos turísticos (según se informa, se construyeron 200 nuevos hoteles en los últimos tres años), combinado con el impacto ambiental de dicha expansión y la menor disponibilidad de plazas de avión, se suman a las preocupaciones de una zona que ha cambiado drásticamente. Como alguien que ha visitado la región desde 2001, recuerdo cuando Tulum era un tranquilo pueblo de pescadores y tenías suerte si tu choza de playa tenía electricidad.

Cancún fue uno de los mayores ganadores del turismo pospandémico, beneficiándose de la decisión del gobierno de evitar las restricciones de viaje (Ted Cruz y su familia estarán eternamente agradecidos). Esa estrategia resultó adecuada para proteger a las empresas y los empleos, lo que llevó a una recuperación más rápida de los flujos turísticos en comparación con otros destinos. Así que tal vez era inevitable que Cancún y otros puntos calientes de México enfrentaran una reversión de ese auge, con turistas buscando nuevas aventuras en otros destinos.

Pero en una industria ferozmente competitiva como el turismo, descansar en las glorias pasadas puede ser peligroso; basta con preguntarle a Acapulco. En un momento en que México enfrenta el mayor de los riesgos con una posible recesión en Estados Unidos (que impactará enormemente las llegadas internacionales), asegurarse de que su estrategia turística brille nuevamente debería ser una prioridad para los gobiernos locales y nacionales.