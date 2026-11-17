IMSS necesita médicos especialistas: Estos son los días para postularte a una vacante (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrió una convocatoria nacional dirigida a médicas y médicos especialistas, con 2 mil 500 plazas laborales. De estas, al menos mil 688 ya registraron aspirantes.

Esta iniciativa forma parte del programa de 12 acciones en 120 días, impulsado por el gobierno federal tras el diagnóstico en los hospitales del IMSS y la movilización de trabajadores que exigían mejoras laborales.

“A quienes nos estén viendo y son especialistas, la convocatoria se mantiene vigente, está abierta, los queremos y los necesitamos en los hospitales donde hacen falta”, puntualizó Zoé Robledo, director general del IMSS, durante la mañanera de este martes 17 de noviembre.

Próximas fechas para la convocatoria del IMSS

El director general del IMSS informó que la convocatoria se abrirá para los especialistas que ya forman parte de la Bolsa de Trabajo del Instituto los días 18 y 19 de noviembre.

Posteriormente, el registro estará disponible para médicas y médicos especialistas externos al IMSS o egresados de años anteriores, los días 20 y 21 de noviembre.

Cuando se anunció esta campaña, Zoé Robledo dijo que el ingreso de los especialistas ronda los 40 mil pesos mensuales.

¿Cómo y dónde postularse para una plaza en el IMSS?

El proceso de postulación es gratuito y a distancia, a través del sitio web oficial del IMSS.

Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma y crear un usuario.

Después, tendrán que llenar los campos con sus datos personales, como el RFC y el nombre completo.

En el caso de aspirantes externos, deberán ingresar y validar su CURP o pasaporte.

También tendrán que proporcionar un correo electrónico, confirmarlo y definir una contraseña de acceso.

Una vez concluido el registro del usuario, deberán iniciar sesión con las credenciales creadas y finalizar el trámite conforme a las indicaciones del portal.