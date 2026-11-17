Se espera un amanecer frío para la CDMX y Edomex el miércoles 18 de noviembre.

El miércoles 18 de noviembre, el Valle de México tendrá un ambiente fresco a frío. El SMN pronostica cielo medio nublado en CDMX y nublado en Edomex. Las mínimas bajarán hasta 5°C, especialmente en Toluca.

¿Qué temperaturas habrá mañana en CDMX y Edomex?

En CDMX, las temperaturas estarán entre 8.7°C y 20.3°C. Toluca será más fría, con mínimas de 5.0°C y máximas de 17.7°C. Esta diferencia es clave para el clima regional.

Naucalpan de Juárez tendrá de 8.7°C a 20.0°C, con cielo medio nublado. Ecatepec de Morelos registrará de 9.0°C a 21.7°C, la máxima más alta del Valle. Vientos de 7 km/h.

¿Lloverá mañana en el Valle de México?

El Valle de México tendrá cielo medio nublado en CDMX y nublado en Toluca. No se esperan lluvias significativas. Canales de baja presión y humedad podrían causar chubascos aislados en el centro del país.

Los vientos serán ligeros en la región. CDMX registrará 6 km/h. Toluca tendrá 3 km/h. Naucalpan y Ecatepec esperan 7 km/h. La condición del cielo será de medio nublado a nublado.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Miércoles 18 de noviembre : Máxima de 21°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 21°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 8 km/h. Jueves 19 de noviembre : Máxima de 18°C, Mínima de 8°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 18°C, Mínima de 8°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Viernes 20 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia muestra temperaturas frescas. Se esperan mañanas frías y tardes templadas. El jueves bajará la máxima, pero el viernes subirá. La nubosidad persistirá en la zona.

¿Cómo protegerse del frío en el Valle de México?

Con mañanas frías, se recomienda abrigarse bien, sobre todo por las mañanas y noches. Usar varias capas de ropa es clave. Niños y adultos mayores deben tener especial cuidado con las bajas temperaturas.

Se sugiere mantenerse hidratado y evitar cambios bruscos de temperatura. Para actividades al aire libre, llevar chamarras, gorros y guantes es ideal para las mañanas frías. Protegerse es clave.

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