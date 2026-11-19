El aumento de los costos de adquisición del gas LP ha reducido los recursos disponibles para su distribución.

El esquema de precios máximos del gas LP enfrenta una nueva prueba hacia el cierre de 2026. El aumento de los costos de adquisición del combustible ha reducido los recursos disponibles para su distribución y encendido las alertas de la industria ante posibles afectaciones al suministro en distintas regiones de México.

La preocupación surge en un mercado donde aproximadamente siete de cada diez litros de gas LP consumidos provienen del extranjero, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).

Esta dependencia implica que las empresas mexicanas compren una parte importante del combustible bajo condiciones internacionales de mercado, mientras sus ingresos están sujetos a los precios máximos que publica semanalmente la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Además, la presión sobre el mercado se ha intensificado por la disminución en la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las estadísticas de la petrolera muestran que su producción de gas LP descendió, pasando de alrededor de 90 mil barriles diarios en enero a 74.9 mil en septiembre de este año, una contracción de 16.8%, lo que obliga a las empresas a importar cada vez más.

Durante los últimos meses, esa relación se ha vuelto más complicada. La referencia del propano en Mont Belvieu, Texas, acumuló un incremento cercano a 67% entre agosto y octubre de 2026, mientras el precio máximo promedio autorizado al consumidor en México registró un ajuste de 8.6%.

El comportamiento de ambos indicadores ha elevado la preocupación de los distribuidores por la capacidad de mantener sus operaciones bajo las condiciones actuales.

Según información difundida por Amexgas, durante la segunda semana de noviembre el margen operativo reconocido para la distribución se ubicó en 5.27 pesos por kilogramo, frente a una referencia de 6.06 pesos correspondiente a este año.

El organismo considera necesario actualizar ese componente para sostener las actividades de reparto y las inversiones que requiere la industria.

“El margen operativo permite pagar salarios y prestaciones de los trabajadores, adquirir combustible para el reparto, dar mantenimiento y reponer equipos, así como pagar pólizas de seguro, entre otros gastos; no equivale a la utilidad neta”, apuntó la Amexgas en un comunicado el 17 de noviembre.

El riesgo pasa del precio al suministro

Amexgas ha señalado que la persistencia de estas condiciones puede llevar a las empresas a revisar la viabilidad de sus recorridos, con consecuencias para la disponibilidad del combustible.

Ante este escenario, la Asociación ha solicitado revisar los componentes del esquema de precios máximos y las condiciones fiscales aplicables al sector. “Actualizar el margen permitirá conservar cilindros y vehículos en condiciones seguras y mantener las rutas, especialmente en localidades alejadas y con menores volúmenes de entrega”, comunicó.

El planteamiento adquiere relevancia para un combustible utilizado por aproximadamente tres cuartas partes de los hogares mexicanos, cuya disponibilidad depende de una cadena que combina producción nacional, importaciones, almacenamiento y distribución.

Con el incremento estacional del consumo durante el invierno, el comportamiento de los costos y las decisiones regulatorias serán determinantes para mantener la cobertura del servicio en los próximos meses.