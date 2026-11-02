Ataque armado en Tepito deja 2 muertos en pleno festejo de Día de Muertos en CDMX

Las autoridades buscan a los responsables de una balacera en Tepito que ocasionó la muerte de una mujer y su hijo.

Una mujer de 25 años y su hijo de 4 años murieron tras una balacera en la zona de Tepito, en la Ciudad de México, la noche del domingo mientras se realizaban los festejos de Día de Muertos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los disparos ocurrieron entre las calles Peñón y Tenochtitlán, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Al llegar al lugar, vecinos de la zona informaron que (la mujer y el niño) fueron traslados por sus propios medios a un hospital donde fueron atendidos por personal médico. Posteriormente se notificó su deceso”, dijo la SSC en un comunicado.

Elementos de seguridad realizan el seguimiento de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar a los responsables quienes huyeron a bordo de una bicicleta eléctrica. Hasta el momento, no se ha detallado si se trató de un ataque directo.

29 personas intoxicadas en Guerrero durante el Día de Muertos

Otro incidente durante los festejos de Día de Muertos ocurrió en Guerrero, donde 29 personas originarias de 15 comunidades de Tlapa resultaron intoxicadas tras consumir tamales elaborados con carne presuntamente contaminada y vendida de forma clandestina.

De los afectados que ingresaron al Hospital General de Tlapa, tres fueron dados de alta y seis se reportan en estado grave, informaron autoridades locales.

A través de un mensaje en video en redes sociales, el director de Protección Civil municipal, Iván Salomón González, y el director del DIF, Anaximandro Tapia, confirmaron que los pacientes presentaron malestares tras ingerir los tamales contaminados y preparados con carne adquirida a un vendedor ambulante.

González Romero detalló que recibieron reportes en localidades como San Pedro Acatlán, Linda Vista y Santa María Tonaya, donde un vehículo recorrió las calles ofertando el producto. El Gobierno municipal de Tlapa informó que 26 personas continúan bajo observación médica y aseguró que dará seguimiento a la atención.

*Con información de Quadratín