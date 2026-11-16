Explosión en vivienda de la alcaldía Miguel Hidalgo deja al menos 4 heridos

Una explosión por acumulación de gas en una vivienda de la alcaldía Miguel Hidalgo dejó hasta el momento un saldo de cuatro personas lesionadas, informó el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México este lunes 16 de noviembre.

La explosión ocurrió en la calle Lago Peypus, en la colonia Lago Norte, dijo el jefe Vulcano Cova en su cuenta de X. La onda expansiva afectó una planta baja y un primer piso, y provocó el derrumbe de una estructura.

“En el lugar 4 personas fueron rescatadas y serán canalizadas para recibir atención médica. Continuamos laborando en la búsqueda de personas”, puso.