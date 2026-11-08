¿Cómo cambiaría la verificación vehicular si aprueban la propuesta para los hologramas en CDMX?

Una iniciativa plantea nuevas medidas para la verificación vehicular en la CDMX y el área metropolitana.

La verificación vehicular en la Ciudad de México y Estado de México podría experimentar cambios a partir de 2027, luego de que se presentara una propuesta para modificar los criterios de asignación de los hologramas Cero, Doble Cero y Exento, distintivos que determinan las restricciones de circulación de los automóviles.

La iniciativa plantea revisar las condiciones bajo las cuales los vehículos obtienen estos hologramas, en un contexto de políticas ambientales orientadas a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La propuesta contempla modificaciones que podrían impactar tanto a los automovilistas que actualmente cuentan con holograma Cero o Doble Cero, como a los propietarios de vehículos que buscan acceder a una exención de las restricciones vehiculares.

Sin embargo, es importante precisar que se trata de una propuesta y no de una disposición vigente. Por tanto, los criterios actuales de verificación y circulación no deben considerarse modificados hasta que las autoridades correspondientes aprueben y publiquen las nuevas reglas.

¿Qué cambiaría en los hologramas Cero, Doble Cero y Exento?

La propuesta de Iniciativa Climática de México (ICM) contempla incorporar tres nuevos parámetros en la evaluación de los automóviles:

Rendimiento de combustible : se tomaría en cuenta la eficiencia energética de cada vehículo y su consumo.

: se tomaría en cuenta la eficiencia energética de cada vehículo y su consumo. Emisiones evaporativas : se medirían los contaminantes que se liberan cuando la gasolina se evapora.

: se medirían los contaminantes que se liberan cuando la gasolina se evapora. Durabilidad de las emisiones certificadas: se revisaría que los automóviles mantengan los niveles de emisiones establecidos durante su vida útil.

Uno de los cambios más relevantes sería la asignación del holograma Exento, que se reservaría para vehículos que no generan emisiones contaminantes por el escape, en lugar de incluir unidades que utilizan motores de combustión.

Esto significaría que la evaluación ambiental tendría mayor peso en la clasificación de los automóviles y no dependería exclusivamente de los resultados de las pruebas actuales de verificación.

La iniciativa fue presentada ante la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), instancia que deberá revisar los planteamientos antes de que puedan convertirse en nuevas disposiciones.

¿Por qué quieren cambiar la verificación vehicular en CDMX?

De acuerdo con el diagnóstico de ICM, uno de los problemas del esquema actual es que la antigüedad de un automóvil no necesariamente determina cuánto contamina.

Un vehículo puede conservar condiciones para obtener un holograma que le permita circular con menos restricciones, aunque sus sistemas de control de emisiones se encuentren deteriorados.

La organización estima que en la Zona Metropolitana del Valle de México circulan alrededor de 6.5 millones de vehículos de hasta 20 años de antigüedad y que cada año se incorporan aproximadamente 300 mil unidades.

A este escenario se suma la contaminación por ozono, cuyas concentraciones mensuales muestran una tendencia al alza en los registros de monitoreo de los últimos años.

¿Cuándo entrarían en vigor los cambios a la verificación vehicular?

La propuesta de Iniciativa Climática de México plantea que los nuevos criterios comiencen a aplicarse durante el primer semestre de 2027, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, dentro del esquema de la Zona Metropolitana del Valle de México.

No obstante, la iniciativa todavía debe ser revisada por la CAMe. Por ello, no existe una fecha definitiva de entrada en vigor ni una disposición oficial que confirme la aprobación de los cambios.

Mientras las autoridades no publiquen nuevas reglas, los automovilistas deberán continuar con el procedimiento y los requisitos actuales de verificación.