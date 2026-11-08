Eliminado de ‘Exatlón México’ HOY: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el reality show?

Se celebra otro domingo de eliminación en 'Exatlón México' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía TV Azteca).

Esta noche en Exatlón México cualquier error puede cambiar el rumbo de la temporada. Los equipos llegan a una nueva jornada decisiva y, esta vez, las mujeres tendrán que defender su lugar en los circuitos para evitar convertirse en la próxima eliminada del reality show deportivo.

Previo al arranque del programa, la tensión se centra en el Equipo Azul, que ha tenido una semana complicada frente a sus rivales.

Aunque todavía falta conocer a todas las atletas que disputarán el Duelo de Eliminación, ya hay una participante confirmada en la Zona de Peligro y la última prueba de Supervivencia podría modificar el panorama.

‘Exatlón México’ 2026: Horario y canal para ver en vivo

El programa de Exatlón México de este domingo 8 de noviembre comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. La transmisión también puede seguirse en vivo y gratis mediante el sitio oficial de TV Azteca. La edición de este día incluye la última Supervivencia de la semana y el siempre emocionante Duelo de Eliminación.

Evento : Eliminación de Exatlón México 2026

: Eliminación de Exatlón México 2026 Fecha : 8 de noviembre de 2026

: 8 de noviembre de 2026 Hora : 18:00 horas, tiempo del centro de México

: 18:00 horas, tiempo del centro de México Transmisión: Azteca UNO

La primera atleta confirmada para enfrentar esta prueba es Ingrid Treviño, quien fue enviada a la Zona de Peligro. Sin embargo, todavía falta conocer a las demás participantes que deberán competir por su permanencia en el programa.

Esta semana, como es costumbre, cinco atletas llegan al Duelo de Eliminación. Las mujeres están en riesgo en esta ocasión, por lo que el resultado de las pruebas previas será determinante para definir quiénes acompañarán a Ingrid.

El Equipo Azul enfrenta un panorama complicado: perdió las primeras tres pruebas de Supervivencia y todavía tiene pendiente la cuarta. Ese resultado podría cambiar la distribución de las atletas en riesgo y abrir una oportunidad para que el conjunto consiga colocar a una integrante del Equipo Rojo en la eliminación.

¿Quién fue el último eliminado de Exatlón México?

La salida más reciente en Exatlón México 2026 ocurrió el domingo 1 de noviembre, cuando Aristeo Cázares se convirtió en el décimo eliminado de la temporada 2026.

El integrante del Equipo Rojo superó a Alejandro Aguilera, conocido como ‘El Doberman’, en un enfrentamiento que comenzó cuesta arriba para el primero.

Cázares llegó a estar abajo 3-1, pero logró emparejar el marcador y aprovechó una vida adicional que obtuvo al aceptar la medalla de Paulette Gallardo, quien se encontraba lesionada. Finalmente, consiguió la victoria y aseguró su permanencia una semana más.

Tras su eliminación, Aristeo agradeció la oportunidad de regresar al programa y reconoció el nivel de sus compañeros. “La vida da revanchas, nos vemos pronto, rojos”, expresó durante su despedida.

Tras esto, así fue como quedaron conformados los equipos:

Equipo Rojo

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Karol Rojas (refuerzo)

Ingrid Treviño (refuerzo)

Daniel Ávila (refuerzo)

Equipo Azul