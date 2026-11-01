Eliminado 10 de ‘Exatlón México’ 2026 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo por la supervivencia EN VIVO?

La competencia continúa y los atletas de Exatlón México 2026 se enfrentan a una nueva prueba que podría cambiar el rumbo de la temporada. La lucha por mantenerse dentro del reality llega a uno de sus momentos más importantes con el Duelo de eliminación, donde un participante se despedirá de la competencia.

Durante la semana 9, una atleta del Equipo Azul fue eliminada de Exatlón México, y para cubrir el lugar que dejó, llegó Paulina Menchaca como nuevo refuerzo. Ella ya participó en la temporada 8.

Antonio Rosique es el conductor principal de 'Exatlón México' 2026. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora y dónde ver ‘Exatlón México’ 2026 HOY?

El Duelo de eliminación de Exatlón México 2026 se transmite este domingo 1 de noviembre a las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México.

La nueva temporada de Exatlón México está disponible en Azteca Uno, canal de televisión abierta, así como en las plataformas digitales de TV Azteca.

También puedes seguirlo mediante la aplicación y el sitio web de la televisora, además de consultar las redes sociales oficiales del programa para conocer las novedades de la competencia.

Otra alternativa es Disney+, plataforma de streaming que también transmite los enfrentamientos del reality. Para acceder a su contenido es necesario contar con una suscripción de pago.

¿Quién es Paulina Menchaca, nuevo refuerzo de ‘Exatlón México’ 2026?

La temporada 10 de Exatlón México recibió de vuelta a Paulina Menchaca, quien regresó a República Dominicana como uno de los refuerzos del Equipo Azul. La atleta ya había participado en el reality en 2024, cuando consiguió su lugar tras obtener el primer puesto en el Draft.

Aunque tuvo un buen desempeño durante las pruebas, su recorrido en aquella edición terminó en la cuarta semana de competencia. Ahora tiene una nueva oportunidad para demostrar sus habilidades y ayudar a su equipo a conseguir victorias.

Menchaca se caracteriza por su preparación en distintas disciplinas deportivas, entre ellas atletismo, voleibol y gimnasia. Además de su trayectoria como deportista, concluyó sus estudios universitarios en Medicina Veterinaria en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM.

El Equipo Rojo se queda con la Villa 360 en ‘Exatlón México’

La estancia del Equipo Azul en la Villa 360 llegó a su fin después de apenas una semana. Los integrantes del Equipo Rojo consiguieron arrebatarles este beneficio y quedarse con uno de los espacios más codiciados de la competencia.

La Villa 360 representa una ventaja importante para los atletas, especialmente cuando se acerca el Duelo de eliminación. Quienes permanecen en ella tienen mejores condiciones para descansar, dormir bajo techo y recuperarse físicamente después de los exigentes circuitos.

Por ello, ganar este espacio no solo representa una recompensa dentro del reality, también puede influir en la preparación de los participantes para los siguientes enfrentamientos.

El Equipo Rojo consiguió quedarse con la Villa 360 en la décima semana de 'Exatlón México' 2026. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Qué atletas ganaron las medallas en ‘Exatlón México’?

Las medallas son uno de los beneficios que los participantes pueden conseguir durante los enfrentamientos regulares de Exatlón México. Otorgan una vida adicional durante los Duelos de eliminación, una ventaja que puede resultar decisiva para continuar en la competencia.

En la décima semana, el Equipo Azul se llevó las dos preseas disponibles. Katia Gallegos consiguió la medalla femenil, mientras que la varonil fue conquistada por Alexis Vargas, campeón de Exatlón México vigente.

Lista de atletas en ‘Exatlón México’ 2026

A lo largo de la temporada 10, los equipos Rojo y Azul han tenido cambios en sus alineaciones debido a las eliminaciones y la incorporación de nuevos refuerzos. Con esos movimientos, así queda la lista de participantes que compiten durante la semana 10:

Equipo Rojo

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Karol Rojas (refuerzo)

Ingrid Treviño (refuerzo)

Daniel Ávila (refuerzo)

Equipo Azul