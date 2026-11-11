Tres hombres fingen ser trabajadores de limpieza para robar una casa en la GAM; uno fue detenido

Kevin 'N' fue detenido por su presunta participación en un robo a una casa en la GAM.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió a Kevin N por su probable participación en un robo a casa habitación cometido el 3 de febrero de 2026, en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

En los hechos participaron tres hombres que se hicieron pasar por trabajadores del servicio de limpia para ingresar a una vivienda, donde sometieron a dos personas y sustrajeron dinero, pertenencias y un automóvil.

De acuerdo con la denuncia, una mujer regresaba a su domicilio cuando observó a tres hombres vestidos con uniformes similares a los del servicio de limpia de la Ciudad de México, quienes aparentaban barrer la calle.

Al momento en que abrió la puerta, los sujetos presuntamente ingresaron por la fuerza, la agredieron y amenazaron tanto a ella como a un familiar, a quienes inmovilizaron para apoderarse de diversas pertenencias, 50 mil pesos en efectivo y un automóvil, en el que posteriormente huyeron.

A partir de la denuncia, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), analizaron videograbaciones y dieron seguimiento al vehículo robado, que fue localizado después de que los probables responsables lo abandonaron en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Como parte de estas diligencias, una de las víctimas reconoció mediante fotografías a Kevin N como uno de los hombres que habría participado en los hechos. Con los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito de robo agravado calificado.

Tras realizar labores de localización y vigilancia, detectives de la PDI aprehendieron a Kevin “N” el 10 de noviembre de 2026, en la alcaldía Iztapalapa. El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía CDMX continuará con la investigación para esclarecer los hechos y establecer la posible participación de otras personas en este robo. Asimismo, mantiene como prioridades combatir el robo a casa habitación, proteger el patrimonio de la ciudadanía y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.