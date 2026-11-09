Crisis en la UAM: ‘No hay papel, no hay jabón pero sí hay Teslas en la dirección’

La compra de seis vehículos eléctricos para funcionarios de la UAM generó inconformidad entre estudiantes de los cinco planteles. (Cuartoscuro).

La compra de seis vehículos eléctricos Tesla y Volvo para funcionarios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), por casi cinco millones de pesos, se convirtió en uno de los principales motivos de inconformidad entre los estudiantes que mantienen en paro los cinco planteles de la institución.

Los estudiantes denuncian falta de insumos, equipo y mantenimiento en las instalaciones, las autoridades destinaron recursos a renovar el parque vehicular para altos mandos.

Los automóviles eléctricos, con un costo aproximado de 830 mil pesos cada uno, fueron adquiridos ante el desgaste del parque vehicular, según la justificación de la universidad. Sin embargo, la decisión provocó cuestionamientos sobre las prioridades en el uso del presupuesto.

La inconformidad quedó evidenciada durante la visita del rector general, Gustavo Pacheco López, a la Unidad Iztapalapa, donde los estudiantes lanzaron una consigna contra la adquisición: “¡No hay papel, no hay jabón, pero sí hay Tesla en la dirección!”.

“Hemos tenido un recorrido en nuestra unidad de Iztapalapa y reconocemos que la infraestructura y el equipamiento debe de atenderse a la brevedad posible. El alumnado nos ha conminado a tener visitas similares a las unidades universitarias que conforman, en conjunto con Iztapalapa, a la Universidad Autónoma Metropolitana. Así lo he manifestado y lo hago públicamente, mi disposición para atender a esas visitas”, explicó el rector.

Durante el recorrido, los alumnos mostraron baños sin fluxómetros, tuberías y chapas, sanitarios descompuestos y espacios para personas con discapacidad clausurados. También señalaron reactivos caducados, materiales inservibles y equipos descompuestos en los laboratorios.

¿Por qué compró la UAM seis autos Tesla y Volvo para sus funcionarios?

La UAM justificó la compra de los seis vehículos eléctricos ante el desgaste de su parque vehicular. La institución argumentó que cada automóvil costó alrededor de 830 mil pesos, seis por ciento por debajo del límite autorizado por la normativa vigente.

La universidad sostuvo que los automóviles se utilizan “estrictamente para el cumplimiento de las funciones universitarias”.

Pacheco López defendió la adquisición como parte de “una estrategia de transición energética”, luego de un estudio que habría contemplado gastos de mantenimiento, combustible y huella de carbono.

Ante las críticas, el rector reconoció que la compra representó un “agravio” para la comunidad universitaria y anunció que los vehículos serían desincorporados, es decir, puestos a la venta. Los recursos obtenidos se destinarían a becas para los estudiantes.

Rector de la UAM constata deficiencias en instalaciones

Este domingo 8 de noviembre, Pacheco López recorrió durante cuatro horas la Unidad Iztapalapa, donde los estudiantes también expusieron las condiciones de la biblioteca, cuyo cierre detonó el paro el pasado 20 de octubre.

Aunque el inmueble fue remodelado tras sufrir afectaciones por el sismo de 2017, permaneció cerrado desde 2024. Durante la visita, los alumnos señalaron grietas en una pared y cuestionaron el uso de tablarroca en los barandales de las escaleras.

Al concluir el recorrido, el rector se comprometió públicamente a no tomar represalias contra quienes participan en el movimiento estudiantil.

¿Qué dijo la Rectoría sobre el paro en la UAM?

En un comunicado, la universidad informó que el rector general y la secretaria general, Esthela Irene Sotelo Núñez, realizarán recorridos similares en las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Lerma y Xochimilco durante esta semana, una vez que las representaciones estudiantiles entreguen sus pliegos petitorios.

La Rectoría también señaló que busca iniciar mesas de diálogo para atender las demandas y recuperar las actividades académicas.

“Reiteramos que el diálogo abierto, respetuoso y constructivo constituye la vía fundamental para encontrar soluciones”, sostuvo la institución.

Las cinco unidades de la UAM permanecen en paro desde el 20 de octubre, cuando comenzó la suspensión de labores en Iztapalapa.