Heriberto 'N' fue detenido por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. (Sedena)

Heriberto ‘N’, alias ‘Beto Zacualpan’, presunto integrante de Los Rusos, fue detenido por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Beto Zacualpan es presunto integrante del grupo delictivo y generador de violencia en la Costa Chica de Guerrero; durante la detención se le aseguró armamento, municiones y droga.

Además, es probable responsable del delito de homicidio calificado, cometido el 1 de enero de 2023 en agravio de Remigio ‘N’, líder amuzgo, en la localidad de Zacualpan, municipio de Ometepec, Guerrero.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del juez de control en Guerrero para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica conforme a derecho, con pleno respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

Asesinan al ‘Comandante tigre’ en Guerrero

Guerrero Cándido Concepción, quien aspiraba a convertirse en candidato a alcalde del municipio de Xochistlahuaca por Morena, fue asesinado a tiros junto con otro hombre en Guerrero, según informaron autoridades locales.

El ataque ocurrió la noche del martes 17 de noviembre, cuando Concepción, conocido como ‘Comandante Tigre’, regresaba de una asamblea comunitaria en Xochistlahuaca, de acuerdo con los primeros reportes.

Versiones recogidas por medios locales señalan que hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba el político y abrieron fuego.

Concepción y su acompañante, identificado como Tranquilino López Merino, murieron en el lugar, según los reportes.

El Ayuntamiento de Xochistlahuaca condenó el doble homicidio y expresó sus condolencias, al tiempo que aseguró que colabora con las autoridades encargadas de esclarecer los hechos.

“Condenamos este lamentable acto y expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y seres queridos”, señaló en un mensaje en Facebook. Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias del asesinato ni el posible móvil.

*Con información de Quadratín