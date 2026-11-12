AIRE, la firma mexicana de Adriana Siqueiros y Víctor Guerrero, conquista el Reed Latino como Agencia Revelación Gubernamental del Año

AIRE Comunicación Estratégica, firma mexicana fundada por Adriana Siqueiros y Víctor Guerrero, obtuvo el reconocimiento como Agencia Revelación Gubernamental del Año (PYMA) durante la XV edición de los Reed Latino Awards 2026, celebrada el pasado 7 de noviembre en Panamá.

El premio representa un importante reconocimiento internacional para una firma que, desde el inicio de sus operaciones, ha logrado consolidar proyectos y clientes en más de ocho estados de la República, participando en procesos de estrategia política, comunicación gubernamental, asesoría electoral y posicionamiento público.

Al frente de la dirección ejecutiva y estratégica de AIRE, Adriana Siqueiros se convierte en la primera mujer chihuahuense en conquistar este galardón al frente de una firma de comunicación política, marcando un precedente para las mujeres mexicanas en esta industria.

Con una trayectoria profesional iniciada en 2012, Siqueiros se ha consolidado como consultora y estratega política, participando en proyectos nacionales y locales. Su trabajo integra análisis político, construcción de narrativas, estrategia electoral, comunicación institucional e inteligencia digital.

Desde su fundación, AIRE ha desarrollado proyectos en Nuevo León, Sonora, Guerrero, Baja California, Quintana Roo, Michoacán, Nayarit y el Estado de México, entre otras entidades.

Un reconocimiento al trabajo y la confianza

Al recibir la noticia, Adriana Siqueiros destacó que el premio representa mucho más que un reconocimiento empresarial: es el resultado de años de preparación, trabajo, riesgos asumidos y la confianza de sus clientes.

“Emprender nunca es sencillo. Construir una empresa, asumir riesgos y abrirse camino en una industria tan competitiva implica trabajar todos los días para demostrar de qué somos capaces. Este premio es el resultado de un equipo extraordinario y de la confianza de nuestros clientes, especialmente de las candidatas y los candidatos que nos han permitido acompañar sus proyectos. Este reconocimiento es de todos”, expresó.

Asimismo, dedicó el galardón a su hija Amaya, a quien considera su mayor motivación.

“Este premio se lo dedico a mi hija Amaya. Quiero que crezca sabiendo que puede ser lo que ella quiera ser, que no existen sueños demasiado grandes y que ninguna meta está fuera de su alcance. Quiero enseñarle, con mi propio ejemplo, que las mujeres podemos emprender, liderar, construir empresas y conquistar nuestros propios espacios”.

Los Reed Latino Awards, organizados por Campaigns & Elections, reúnen cada año a consultores, estrategas y agencias de distintos países para reconocer trabajos destacados en comunicación política y gubernamental.

El equipo de AIRE Comunicación Estratégica ha participado en proyectos de comunicación y asesoría política para varios estados de la República Mexicana.

Con este galardón, AIRE Comunicación Estratégica consolida su presencia en la industria de la consultoría política y proyecta el talento mexicano en el ámbito iberoamericano, de cara a los nuevos desafíos electorales y gubernamentales de 2027.