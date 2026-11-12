Vuelve ‘El Jaguar’, pero naranja: Armando Ríos Piter va por la candidatura de Guerrero con MC

Armando Ríos Piter, 'El Jaguar', competirá con Movimiento Ciudadano por el Gobierno de Guerrero.

Armando Ríos Piter, quien durante muchos años militó en el PRD e intentó ser candidato presidencial independiente, anunció que buscará la gubernatura de Guerrero ahora con Movimiento Ciudadano.

El exsenador, conocido como ‘El Jaguar’, anunció que durante este jueves 12 de noviembre se registrará en la CDMX como precandidato al Gobierno de Guerrero por el partido naranja.

Ríos Piter informó que tomó la decisión de participar en la elección después de una reunión con el exgobernador Héctor Astudillo Flores y los dirigentes nacionales de MC, Jorge Álvarez Máynez y Dante Delgado Rannauro.

“Fuimos con Dante Delgado y también con Álvarez Máynez recientemente y, bueno, estaré registrando en la Ciudad de México, que es como está planteado en el reglamento interno, como precandidato a la gubernatura del estado de Guerrero por Movimiento Ciudadano”, dijo.

¿Buscaría Ríos Piter a los demás partidos?

Ríos Piter, quien también aspiró al Gobierno de Guerrero en 2015, adelantó que buscará establecer acuerdos con otras fuerzas políticas para ampliar su participación en la elección de 2027, aunque aclaró que todavía no existe una estrategia definida.

Explicó que mantiene relaciones con integrantes de distintos partidos y que buscará acercamientos con actores políticos que puedan incorporarse a su proyecto, incluidos militantes de Morena.

“Vamos a tocar base con actores relevantes, tengo la fortuna de tener muchos amigos, de haber mantenido a muchos amigos en distintos espacios”, expresó.

‘El Jaguar’ reconoció que Morena es un partido consolidado en Guerrero y que si las condiciones actuales se mantienen, podría considerarse definida la próxima elección.

Reconoció que él no tiene un acuerdo con la dirigencia de Movimiento Ciudadano que vaya más allá de su participación en el próximo proceso electoral.

“Yo no tengo un acuerdo por lo pronto que vaya más allá de participar de este proceso electoral”, respondió al ser cuestionado sobre su permanencia en el partido.

No obstante, afirmó que pretende construir una organización que continúe después de las elecciones y permita mantener la participación ciudadana.

¿Qué opina Armando Ríos Piter del INE?

Armando Ríos Piter expresó su preocupación por las condiciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y consideró necesario garantizar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de organizar los comicios.

Dijo que observa un desgaste institucional y que será necesario promover la organización ciudadana para vigilar el desarrollo del proceso electoral y evitar posibles irregularidades.

Sobre el equipo que lo acompañará en su incorporación a Movimiento Ciudadano, respondió que comenzará a integrarlo después de su registro.

“Yo creo que El Jaguar va a volver a rugir en Guerrero”, expresó.

Con información de Quadratin.