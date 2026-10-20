Desplazados regresan a su comunidad en Guerrero... y atacan sus casas con drones

Habitantes denunciaron un ataque con drones y armas contra sus viviendas en la comunidad de El Terrero.

Habitantes del municipio de Juan R. Escudero denunciaron un ataque con drones explosivos y armas de fuego contra al menos seis casas de la comunidad de El Terrero, dos semanas después del regreso de familias desplazadas por la violencia.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, el ataque ocurrió aproximadamente a las 17 horas del lunes 19 de octubre, cuando más de 40 hombres armados irrumpieron en la localidad de El Terrero, ubicada a aproximadamente 30 minutos de la cabecera municipal.

Vía telefónica, los habitantes denunciaron a reporteros que el ataque se prolongó durante cerca de 50 minutos, tiempo en el que los armados utilizaron drones para lanzar explosivos y dispararon con armas automáticas contra varias viviendas, aunque no reportaron personas lesionadas.

Los habitantes relacionaron este ataque con el regreso de familias que habían abandonado El Terrero en 2023 debido a ataques y amenazas que atribuyeron presuntamente al grupo delictivo Los Ardillos.

De acuerdo con los datos proporcionados por los denunciantes, hace dos semanas regresaron 61 de las 261 personas que habían sido desplazadas de la comunidad.

La nueva incursión armada ha generado temor entre los pobladores, quienes solicitaron reforzar la seguridad para proteger a las familias que permanecen en la localidad y a quienes regresaron recientemente.

Por parte de las autoridades sólo se informó que fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno se trasladaban a El Terrero, luego de recibir reportes de los habitantes sobre detonaciones de armas de fuego.