Atacan restaurante Los Cipreses en Uruapan; sujetos huyeron en moto

Sujetos armados dispararon contra el restaurante Los Cipreses, ubicado sobre la calzada Benito Juárez, en Uruapan, Michoacán.

Cerca de las 8 horas se reportó que individuos que viajaban en moto arribaron al sitio y realizaron detonaciones de arma de fuego contra el establecimiento comercial, sin que se reporten víctimas por el suceso.

Efectivos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantienen la zona bajo resguardo en apego a la cadena de custodia.

Asimismo, personal de la Fiscalía Regional de Uruapan ya arribó al sitio a recolectar los cartuchos percutidos, los cuales serán analizados e integrados a la carpeta de averiguación correspondiente.

Reportan desaparición de Arisnery Yorlem en Tarímbaro

Integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México Alzando Voces (Cofadem) emprendieron la búsqueda de la adolescente Arisnery Yorlem, desaparecida desde la noche del 18 de octubre en Tarímbaro. Se presume que pudo haber salido del fraccionamiento en un vehículo de transporte por plataforma.

Dora Jaimes, integrante de Cofadem y tía de la adolescente, informó que la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a que se trata de una menor de edad.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, la adolescente salió de su domicilio después de las 23:30 horas del domingo 18 de octubre, aunque se considera que pudo haberlo hecho antes de las 2 horas del domingo 19.

Jaimes pidió a los conductores del transporte público y de plataformas digitales que, en caso de haber visto a la adolescente o contar con información sobre algún traslado relacionado con su desaparición, lo reporten a las autoridades.

Precisó que la familia no cuenta con información confirmada sobre el medio de transporte que pudo haber utilizado la menor; sin embargo, considera que, debido a la hora, pudo haber recurrido a algún servicio de plataforma.

El comisionado de Búsqueda de Personas de Michoacán, Alfredo Tapia Navarrete, señaló que la dependencia no recibió una denuncia directa por este caso. No obstante, tras identificar la cédula de búsqueda emitida por la FGE, se sumó a las acciones para localizar a la adolescente.

La desaparición representa una nueva experiencia de búsqueda para la familia de Dora Jaimes, cuyo padre también permanece en calidad de desaparecido. Jaimes forma parte de Cofadem, organización que acompaña a familiares de personas desaparecidas en sus exigencias de localización y acceso a la justicia.

Durante la búsqueda de la adolescente, fue reportada también la desaparición de Citlali Esther R. G., de 14 años de edad, vista por última vez en la colonia Agustín Arriaga de Morelia.