Mauricio Prieto, diputado del PRD, sobrevive a atentando en Tarímbaro: ‘No me van a amedrentar’

Mauricio Prieto, diputado federal del PRD por Michoacán, sufrió un atentado en el municipio de Tarímbaro, ataque por el cual aún no hay detenidos.

En su cuenta de Facebook, el legislador agradeció al equipo de seguridad que lo acompaña en sus giras por el distrito que representa y que lo protegió de la agresión ocurrida el 21 de diciembre.

“Desafortunadamente me tocó a mí, pero así como me tocó, le pudo pasar a cualquier ciudadano común y corriente que lamentablemente no tiene la posibilidad de traer seguridad”, dijo en el video.

‘No me van a amedrentar’

Prieto no señaló quién o qué grupo de la delincuencia organizada fue responsable del ataque armado en su contra, pero mandó un mensaje a los responsables.

“Que sepan que no nos van a amedrentar, que no le voy a bajar al trabajo, que seguiré firme recorriendo mis distritos, las comunidades de todo el distrito porque esto que me sucedió a mí, le sucede a muchos y muchas y no lo denuncian”, destacó.

Prieto también agradeció el apoyo de Elías Ibarra, secretario de Gobernación, y Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán quien, según el diputado del PRD, le dijo que “si ocupada algo, estaba listo para apoyarnos”.

“Agradecimiento a Dios porque estamos bien, firmes, no me van a amedrentar, voy a seguir trabajando porque lo he hecho muchos años y esta no va a ser la excepción”, remarcó.

Violencia política se recrudece en México

El ataque contra Mauricio Prieto ocurrió el mismo día en el que Ricardo Taja, aspirante a diputado federal por Morena, fue asesinado a balazos en el puerto de Acapulco

El político fue atacado en la pozolería ‘Las Vecinas’ en la zona Diamante de la ciudad. Sujetos dispararon a quemarropa contra Taja, quien se encontraba con otras dos personas, quienes resultaron gravemente heridas, reportó la Fiscalía Estatal de Guerrero.

Ricardo Taja fue regidor de este municipio y diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Para el proceso electoral 2024, se inscribió como aspirante a una diputación federal por Morena esto tras 10 años como militante del PRI.