Asesinan a Arturo Marín, aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa en Guerrero

En el municipio de Cuajinicuilapa, ubicado dentro de la región de la Costa Chica del estado de Guerrero, fue asesinado Arturo Marín Acevedo, quien era aspirante de Morena a la presidencia municipal.

Arturo Marín se había registrado recientemente con el objetivo de participar en los procesos internos de selección de Morena para encabezar la coordinación municipal de la defensa de la transformación en Cuajinicuilapa.

Durante el ataque, además de la muerte de Arturo Marín, se reportó que su esposa resultó gravemente herida por arma de fuego, por lo que fue llevada de emergencia a un hospital cercano, en el que era reportada como pronóstico reservado.

¿Cómo fue el ataque contra Arturo Marín?

Versiones extraoficiales recabadas por testigos presenciales indican que Arturo Marín, quien era sobrino del exalcalde de ese mismo municipio, Alejandro Marín Mendoza, fue emboscado y atacado a las afueras del templo parroquial de Cuajinicuilapa durante la tarde del pasado sábado 17 de octubre, sobre la calle San Nicolás esquina con la calle 2 de Abril, sitio al que había acudido para participar como padrino en una ceremonia.

Los testigos relataron que al menos tres sujetos desconocidos que se desplazaban a bordo de un automóvil compacto se aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones con un arma corta mientras el político conducía su camioneta.

Inmediatamente después del ataque, sus familiares arribaron al lugar de los hechos y retiraron el cuerpo sin vida del interior del vehículo para trasladarlo por sus propios medios a su domicilio particular.

¿Quién era Arturo Marín, aspirante de Morena asesinado en Cuajinicuilapa?

Arturo Marín era un joven ganadero y destacado aspirante de Morena a la presidencia municipal de Cuajinicuilapa, una de las localidades con mayor presencia e historia de población afrodescendiente en toda la República Mexicana.

Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guerrero no han emitido ningún comunicado oficial sobre el atentado, por lo que se desconoce el móvil y si ya existe alguna línea clara de investigación para dar con los responsables.