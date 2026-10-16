¿Tatiana Clouthier prepara una rebelión en Morena? El papel que podría jugar Alfonso Romo en Nuevo León

¿Puede Tatiana Clouthier debilitar a Morena en Nuevo León? El factor Alfonso Romo. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartosucro)

Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, podría formar un bloque que debilite a Morena en Nuevo León.

Luego de que Clara Luz Flores Carrales fuera designada como virtual candidata a la gubernatura en 2027, Clouthier expresó su inconformidad en varias ocasiones y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, no logra reparar la grieta.

Más recientemente, los otros aspirantes a la gubernatura, Andrés Mijes y Waldo Fernández, se aliaron al reclamo de la exfuncionaria para evitar que Flores Carrales llegue a la gubernatura del estado.

Ante este escenario, Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero, considera que podría ocurrir un cambio únicamente si se cumple una condición.

¿Cuál es el papel de Alfonso Romo en la resistencia de Tatiana Clouthier?

Para Riva Palacio, Tatiana Clouthier únicamente tiene la oportunidad de convertirse en una resistencia contra Morena en Nuevo León si Alfonso Romo está “dispuesto a inyectar recursos para potenciar la rebeldía” de la exfuncionaria.

Clara Luz Flores “era carta de López Obrador y del PT”, quienes habrían ignorado su “poco peso” en Nuevo León y que en las elecciones de 2021 terminó en tercer lugar, escribió Raymundo Riva Palacio.

Romo fue jefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante los primeros años del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Años después de su paso por la función pública, surgieron señalamientos contra Vector Casa de Bolsa por presuntamente ser utilizada para el lavado de dinero de miembros del Cártel de Sinaloa.

Ante las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa, en diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retiró su licencia para operar.

En tanto, en octubre, la filial Vector Global fue adquirida por la compañía estadounidense Insigneo Financial Group, operación que incluyó la transferencia de más de 4 mil millones de dólares en activos de clientes provenientes de Colombia, Chile, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá.

PAN tiene la oportunidad de brillar por diferencias en Morena

Quienes podrían aprovechar las diferencias en Morena son los partidos de oposición que, de acuerdo con Raymundo Riva Palacio, podrían hacerse con Baja California Sur y Tlaxcala, además de mantenerse en Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro.

En particular, los “análisis” del PAN ven una ventana de oportunidad en Nuevo León con el virtual candidato Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey, quien llegó por el PRI en alianza con el PAN.