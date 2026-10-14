¿Cuánto gastó ‘Andy’ López Beltrán en vuelos como secretario de Morena?

Morena entregó documentos sobre viajes de Andy López Beltrán, pero algunos oficios de 2025 fueron creados en julio de 2026. (Cuartoscuro).

Morena reportó gastos por 138 mil 182.55 pesos en boletos de avión de Andy López Beltrán, exsecretario de Organización del partido, pero aseguró que no cuenta con comprobantes de hospedaje ni alimentación de sus viajes. Además, documentos que supuestamente autorizaron comisiones de 2025 fueron creados en julio de 2026.

En su columna Los viajes de Andy, publicada en El Financiero, la periodista Lourdes Mendoza expuso inconsistencias en los documentos que Morena entregó en respuesta a una solicitud de transparencia sobre los viajes de López Beltrán, entre ellas facturas sin datos del pasajero o destino y oficios elaborados más de un año después de las fechas que consignan.

De acuerdo con la revisión de Mendoza, el partido entregó 27 comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) por un total de 138 mil 182.55 pesos: 108 mil 584.55 pesos correspondientes a 22 facturas de 2025 y 29 mil 598 pesos de cinco facturas de 2026. Los documentos corresponden a boletos de avión de Aeroméxico, Viva y Volaris.

La solicitud de transparencia, identificada con el folio SAIP 38526, pidió información sobre los viajes realizados entre el 1 de octubre de 2024 y el 17 de agosto de 2026, incluidos destinos, costos, objetivos, acompañantes, hospedaje, alimentación y comprobantes.

Según la columnista, Morena tardó 43 días y solicitó una prórroga para responder. Sin embargo, no proporcionó directamente el total de viajes ni sus objetivos, y remitió al solicitante a la Plataforma Nacional de Transparencia para consultar parte de la información. Sobre los gastos de hospedaje y alimentación, la Secretaría de Finanzas respondió que no existían documentos.

Oficios de 2025 fueron creados en julio de 2026

Uno de los principales hallazgos expuestos por Mendoza se refiere a las fechas de elaboración de los oficios que supuestamente autorizaron los viajes de López Beltrán durante 2025.

La periodista señaló que 18 oficios de ese año, correspondientes a las carpetas 2 a 19, fueron creados el 24 de julio de 2026 a las 20:05 horas, de acuerdo con las propiedades digitales de los archivos. El oficio de la primera carpeta se generó al día siguiente, aunque los documentos consignaban fechas de enero y febrero de 2025.

La revisión de Lourdes Mendoza detectó diferencias en las fechas de los oficios y falta de comprobantes de hospedaje y alimentación. (Cuartoscuro: Mario Jasso). (Mario Jasso)

Mendoza también identificó casos en los que los boletos fueron facturados antes de la fecha de los oficios que supuestamente autorizaban su compra. Entre ellos mencionó viajes a Michoacán, Sinaloa, Durango y Sonora.

Además, indicó que uno de los archivos hace referencia a un viaje a Aguascalientes el 23 de junio de 2026 que no apareció en la documentación entregada por Morena.

Facturas sin datos del pasajero ni destino

La revisión también encontró cinco facturas de Viva y Volaris por 21 mil 950.55 pesos que, según la columna, no identifican quién utilizó los boletos ni cuál era su destino.

Mendoza señaló que otros cinco viajes de 2025 solo contaban con boletos de ida, correspondientes a Tijuana, Villahermosa, Oaxaca, Culiacán y Monterrey. También encontró tres cargos de Aeroméxico cuyo único concepto era el número “16”, asociados con vuelos del 1 de febrero de 2025 en tres rutas distintas.

Otra inconsistencia corresponde al número de viajes documentados durante el año. Según la periodista, López Beltrán visitó 13 estados en 22 días de febrero de 2025, pero entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre solo encontró documentación de un viaje, a Oaxaca, el 9 de julio.

Solicitudes de viáticos mencionan a otro colaborador

La columna también señala que cuatro oficios de 2026 solicitan autorización para hacer efectivo un gasto relacionado con Armando Zazueta Rey, mientras que únicamente informan que López Beltrán asistiría a las actividades correspondientes.

De acuerdo con Mendoza, esos documentos muestran solicitudes de viáticos en la Secretaría de Finanzas, pero la información entregada no incluyó comprobantes de los gastos de la persona mencionada.

La periodista también cuestionó que Morena ocultara el nombre y la firma de quienes suscribieron los oficios y que en los documentos de 2025 López Beltrán fuera identificado como “colaborador”, en lugar de aparecer con su cargo de secretario de Organización.