Los viajes de Andy

Morena reporta 138 mil pesos en 27 boletos de avión para Andy, quien fuera su secretario de Organización, y jura, por escrito, que no existe un solo recibo de hotel o de comida. Los oficios que “autorizan” los viajes de 2025 se crearon en julio de 2026.

A casi dos años de que Andy López Beltrán despachara como secretario de Organización de Morena, el partido abrió, a medias, la caja de sus viáticos. Ahora bien, lo hizo porque un ciudadano se lo pidió por transparencia: destinos, montos, objetivo, acompañantes, hospedaje, alimentación y comprobantes, del 1 de octubre de 2024 al 17 de agosto de 2026 (solicitud SAIP 38526; oficio MORENA/CEN/UT/1171/2026).

Morena tardó 43 días y una prórroga en contestar, y lo que contestó es una joya. Para saber cuántos viajes hizo y cuánto costaron no dio una sola cifra: mandó al solicitante a buscarla él mismo en la Plataforma Nacional de Transparencia, con captura de pantalla de dónde dar clic. Del objetivo, los acompañantes y el total de viajes, ni una palabra. Sobre hospedaje y alimentación, Finanzas declaró que esa información no existe, y ni siquiera la pasó por el Comité de Transparencia para decirlo (oficio de respuesta, puntos 1 a 3).

Agárrense

Lo que sí entregó fueron 24 carpetas con facturas y oficios de comisión. Las sumé una por una: 27 CFDI por 138,182.55 (108,584.55 en 22 facturas de 2025 y 29,598.00 en 5 de 2026). ¿En qué se fue cada peso? En avión: tarifas, impuestos y cargos de Aeroméxico, Viva y Volaris. Hospedaje: cero. Alimentación: cero. Taxis, camionetas, gasolina: cero.

Diecinueve comisiones a 17 entidades, del 19 de enero de 2025 al 28 de marzo de 2026, y el secretario de Organización de Morena no comió, no durmió y no se subió a un coche. O lo pagó de su bolsa, o lo pagó alguien más, o Morena sí tiene esos papeles y prefirió decir que no existen. No hay cuarta opción.

Un ejemplo. Para ir a Coahuila el 24 de febrero de 2026, el propio oficio admite que el viaje sería “vía ciudad de Monterrey” (oficio OF.SEC.ORG.OF.006/2026). La factura es un vuelo redondo México-Monterrey-México por 8,592 (CFDI Aeroméxico F-1392163036475). ¿De Monterrey a Saltillo? Nada. ¿En Saltillo? Nada. Igual que en 2025, cuando “fue a Coahuila” con un boleto sencillo a Monterrey (oficio 065-BIS; CFDI F-1392153948566).

Siéntese bien

El problema no es sólo lo que falta, sino lo que sobra. Todos los oficios de 2025 llevan el sufijo “BIS”, y en al menos cuatro casos el boleto se compró antes de que existiera el oficio que “solicita autorización” para comprarlo: Michoacán, facturado el 15 de enero y oficio del 16 (CFDI F-1392153377725; oficio 016-BIS); Sinaloa y Durango, facturados el 12 de febrero y oficios del 13 (CFDI F-1392153903132 y F-1392153903264; oficios 038-BIS y 039-BIS); Sonora, comprado el 8 de febrero, nueve días antes del oficio del 17 (CFDI Volaris F-226133515; oficio 064-BIS).

Ojo. Cualquiera puede abrir esos PDF en Acrobat, ir a Archivo, Propiedades, y leer lo que Morena no revisó antes de enviar: los 18 oficios de 2025 de las carpetas 2 a 19 tienen como título interno “OF. SEC.ORG.OF.086-2026_solicitud viáticos Aguascalientes 23 JUN 2026” y fueron creados todos el mismo día y a la misma hora -inhalen y exhalen- 24 de julio de 2026, 20:05, hora de la CDMX. El de la carpeta 1 nació al día siguiente. Es decir: oficios fechados en enero y febrero de 2025 se generaron 17 meses después, usando como plantilla uno de junio de 2026. Las facturas sí tienen fecha de 2025 y los oficios de 2026 sí nacieron el día que dicen. Entonces, ¿Quién reconstruye hoy una autorización de hace año y medio, y para qué?

De pilón, ese oficio 086/2026 delata un viaje a Aguascalientes el 23 de junio de 2026 que Morena no entregó. Y una de las facturas de 2025 fue modificada el 11 de septiembre de 2026, en plena tramitación de la solicitud (archivo 18_FAC, campo fecha de modificación).

¿Y de quién son los viáticos?

Los cuatro oficios de 2026 piden autorización para “hacer efectivo el gasto solicitado por el colaborador Armando Zazueta Rey” y sólo “informan” que López Beltrán “asistirá” (oficios 006, 017, 018 y 019/2026). O sea: sí hay solicitudes de viáticos en la Secretaría de Finanzas, que es justo lo que Morena dice que no existe. Nada más que son de otra persona, y de esa persona no entregaron ni un recibo.

Hay más. Uno de cada cinco pesos de 2025, 21,950.55, está en facturas de Viva y Volaris que no dicen quién voló ni a dónde (CFDI Viva B-130734202, B-130771019 y 140136504; Volaris F-226133515 y 227065056). Cinco viajes de 2025 tienen sólo boleto de ida: Tijuana, Villahermosa, Oaxaca, Culiacán y Monterrey. Tres cargos de Aeroméxico traen como único concepto el número “16”, con vuelo el 1 de febrero de 2025 en tres rutas distintas (CFDI F-1394420762752, F-1394420764423 y F-1394420764588). Y el calendario tampoco cuadra: en febrero de 2025 López Beltrán visitó 13 estados en 22 días; del 1 de marzo al 31 de diciembre, Morena sólo encontró un viaje, Oaxaca, el 9 de julio. ¿El secretario de Organización dejó de viajar 10 meses, o el partido dejó de entregar?

Remato. Morena testó el nombre y la firma de quien suscribe los oficios, y en los de 2025 llama a López Beltrán “colaborador”, no secretario de Organización. Pidió al Comité de Transparencia aprobar esa versión pública, pero no cita una sola sesión ni acuerdo del comité. Raro, ¿o no?

Que el secretario de Organización de un partido viaje es lo normal; para eso está el cargo. Lo que no es normal es que el partido que más presume su austeridad diga, por escrito, que no sabe dónde durmió ni qué comió su dirigente en 19 viajes, y que las autorizaciones de esos viajes hayan nacido en una computadora año y medio después. Lo que falta es quién los explique. Ah, y de tanto viaje, ¿ni una foto o video de Andy tomada por los pasajeros en los aviones?