Médico cirujano escapa de secuestradores en Guerrero: ‘Operativo provocó que sus captores huyeran’

El médico cirujano José Emanuel Chávez Tut, originario de Taxco, Guerrero, y reportado como desaparecido desde el 13 de octubre, logró escapar de sus presuntos secuestradores en las inmediaciones de Ixcapuzalco, en la región Norte del estado, luego de que un despliegue de fuerzas de seguridad habría provocado que sus captores abandonaran la zona.

De acuerdo con los primeros informes, el profesionista permanecía privado de la libertad cuando un operativo de seguridad de las corporaciones de seguridad presuntamente obligó a sus captores a huir. Ante esta situación, el médico aprovechó la oportunidad para escapar y ponerse a salvo.

Tras recuperar su libertad, Chávez Tut se trasladó por sus propios medios a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Taxco de Alarcón, donde ingresó consciente, aunque presentaba diversos golpes. Ahí recibió atención médica tras presentar golpes.

Familiares y compañeros exigieron la localización con vida del médico José Emanuel

La desaparición del cirujano había generado preocupación entre sus familiares y compañeros, quienes este jueves 15 de octubre realizaron una movilización por las calles de Taxco para exigir a las autoridades que intensificaran su búsqueda y lo localizaran con vida.

La protesta ocurrió mientras continuaban las acciones de seguridad en la región Norte de Guerrero, donde se desplegó el Operativo Enjambre, una estrategia en la que participan fuerzas federales para intervenir en municipios de la zona y áreas limítrofes con el Estado de México.

Entre los objetivos de estos despliegues se encuentra la búsqueda de personas consideradas prioritarias por su presunta relación con actividades delictivas.

Hasta el momento, la información disponible no precisa si hubo personas detenidas por el secuestro del médico ni ofrece detalles adicionales sobre las circunstancias en las que fue privado de la libertad. Tampoco se han dado a conocer más datos sobre el tiempo que permaneció en cautiverio.