Secuestro del alcalde de Taxco: Destituyen a Ofelio Romualdo Aguilar, titular de Seguridad

El gobierno estatal confirmó la destitución de Ofelio Romualdo Aguilar Carmona como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Taxco, luego de los hechos relacionados con el secuestro del alcalde Juan Andrés Vega Carranza y su padre, Juan Vega Arredondo, situación que encendió las alertas en la región Norte de Guerrero.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, afirmó este domingo en Chilpancingo que la salida del mando policiaco obedeció a un “protocolo de atención” contemplado dentro de las acciones implementadas para fortalecer la seguridad en ese municipio.

Explicó que el relevo ya estaba previsto como parte de la estrategia diseñada tras el secuestro de Juan Andrés Vega Carranza, ocurrido días después del de su padre en una localidad aledaña del Estado de México.

“Son acciones que forman parte de los protocolos establecidos para mejorar la seguridad en Taxco”, declaró el funcionario estatal.

Rodríguez Cisneros rechazó confirmar versiones que señalan que la destitución estaría relacionada con supuestos acuerdos con grupos delictivos para lograr la liberación del alcalde y de su padre, tras el secuestro por el que se señaló a La Familia Michoacana, y sostuvo que se trata únicamente de medidas institucionales dentro del plan de seguridad.

Asimismo, aseguró que en Taxco continúa el despliegue permanente de fuerzas federales y estatales, mediante operativos coordinados entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, con el objetivo de mantener vigilancia y reforzar la seguridad en la zona.

Sostuvo que los trabajos de refuerzo de seguridad y protocolos que actualmente se siguen son en coordinación con el alcalde del municipio platero de Taxco de Alarcón.

Días después del hallazgo con vida de Juan Andrés Vega, se reportó que el mandatario no volvió directamente al palacio del Ayuntamiento.

Medios locales aseguraron que la reaparició ocurrió en redes sociales únicamente; sin embargo, con los días se reintegró a sus actividades como edil, y el 2 de mayo estuvo en el Festival del Taco de Taxco.