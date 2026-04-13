Con helicópteros y apoyo terrestre: Así fue el operativo para encontrar a presidente municipal de Taxco

Sobrevuelos de aeronaves de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad ayudaron a ubicar al alcalde de Taxco y su padre.

Con más de 500 elementos de Seguridad y la coordinación con el Gobierno y el Ejército, las autoridades desplegaron un operativo para encontrar con vida a Juan Andrés Carranza Vega, alcalde de Taxco, Guerrero, y su padre, que estaba secuestrado.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó en sus redes sociales que en el operativo estuvo involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), así como las secretarías de Seguridad y fiscalías de Guerrero y el Estado de México.

Tras su hallazgo, el alcalde de Taxco y su padre, Juan Vega Arredondo, se encuentran a salvo, a la espera de que brinden más información sobre su desaparición.

¿Cómo fue el operativo para dar con Juan Andrés Vega y su padre?

El operativo de búsqueda del alcalde de Taxco y su padre, a quien las autoridades señalan que estaba privado de su libertad, fue desplegado por aire y tierra, luego de que la 35 zona militar, ubicada en Chilpancingo, Guerrero, confirmara la desaparición de Juan Andrés Carranza Vega.

Aeronaves de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional en Guerrero sobrevolaron municipios como Taxco, Tetipac y Pilcaya, además de ciertas zonas del Estado de México y Morelos.

Finalmente, fue el personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México el que dio con Juan Andrés Carranza Vega y su padre.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, informó que el operativo “fue producto de la coordinación efectiva entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno”, mientras que García Harfuch aseguró que las investigaciones continuarán para dar con los responsables de su desaparición.

¿Estaban secuestrados? Esto sabemos de la desaparición del alcalde de Taxco y su padre

Juan Vega Arredondo fue visto por última vez el sábado 11 de abril, y su vehículo fue abandonado en la comunidad de Acamixtla, al oriente de Taxco.

Ficha de búsqueda de Juan Vega Arredondo, emitida por la Fiscalía de Guerrero el 12 de abril. (Fiscalía General de Guerrero)

Su hijo salió este lunes a buscarlo; sin embargo, horas más tarde su familia y colaboradores perdieron contacto con él.

Fue en ese momento que las autoridades comenzaron con el despliegue para dar con el alcalde de Taxco y su padre, y a las 15:21 horas de este lunes se confirmó su hallazgo.

El secretario Omar García Harfuch no confirmó las condiciones en las que se encontraba Juan Vega Arredondo tras ser privado de su libertad, y los motivos por los que Juan Andrés Carranza Vega abandonó Taxco para buscar a su padre.

Con información de Rosario García y Quadratín.