Sheinbaum inaugura el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, el segundo más largo de América Latina

Cancún.- Después de casi cuatro años de construcción y una inversión histórica en infraestructura, este sábado se inauguró el Puente Vehicular Nichupté, una obra estratégica que busca reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad y fortalecer el desarrollo turístico y urbano de Cancún.

En la ceremonia, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, estuvieron presentes la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, quienes destacaron que esta obra representa un parteaguas para la movilidad de la ciudad más importante del Caribe mexicano.

El nuevo puente, que será gratuito, tiene la intención de transformar la movilidad de Cancún al conectar de manera más rápida la zona hotelera con la ciudad, al beneficiar tanto a habitantes como a turistas.

La obra cuenta con una longitud total de 11.2 kilómetros, de los cuales 8.8 kilómetros cruzan la Laguna Nichupté y 2.4 kilómetros corresponden a entronques y accesos, convirtiéndose en el segundo puente más largo de América Latina construido sobre un cuerpo lagunar.

Durante el evento, las autoridades destacaron que la construcción inició en julio de 2022 y concluyó en abril de 2026, generó más de 51 mil empleos directos e indirectos, con mano de obra 100 por ciento mexicana.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto fue la utilización, por primera vez en México y América Latina, de la tecnología Top Down, diseñada para reducir el impacto ambiental en la zona de manglar y proteger el ecosistema de la Laguna Nichupté.

Así es el Puente Vehicular Nichupté, la nueva conexión clave en Cancún

El Puente Vehicular Nichupté cuenta con:

Tres carriles vehiculares , uno por sentido y un carril reversible.

, uno por sentido y un carril reversible. Una ciclovía para movilidad sustentable.

para movilidad sustentable. Capacidad estimada de 12 mil vehículos diarios, vida útil superior a 50 años, con mantenimiento adecuado y dos entronques estratégicos.

Además de paneles solares para eficiencia energética y señalética moderna para mejorar la seguridad vial.

El Puente Nichupté tiene una longitud total de 11.2 km, de los cuales 8.8 cruzan la laguna y 2.4 corresponden a accesos y entronques. (Gobierno de Quintana Roo)

Las autoridades coincidieron en que esta nueva infraestructura detonará el desarrollo económico, reducirá tiempos de traslado y fortalecerá la conectividad turística de uno de los destinos más importantes del país.

Durante la inauguración, autoridades afirmaron que, con esta obra, Cancún da un paso histórico hacia una movilidad moderna, sustentable y acorde al crecimiento acelerado que ha registrado la entidad en los últimos años.

La inauguración oficial del evento incluyó la realización de una carrera atlética, en la que participaron más de 2 mil personas y patinadores.