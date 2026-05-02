Héctor Suárez Gomís fue afectado por la triple amenaza de bomba en el AICM: ‘Iba a abordar ese vuelo’

De acuerdo con el actor Héctor Suárez Gomis, personal de la Secretaría de Marina ingresó a la aeronave para avisarles de la amenaza de bomba. [Fotografía. Cuartoscuro]

Héctor Suárez Gomís, actor y conductor mexicano, fue uno de los pasajeros afectados por la triple amenaza falsa de bomba en el AICM la tarde de este sábado 2 de mayo.

Así lo contó el propio actor y conductor mexicano, quien tenía un boleto para un vuelo de Viva Aerobús, el cual decidió ya no hacer válido luego de la activación de los protocolos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Según Suárez Gomis, él fue testigo de cómo elementos de la Marina, acompañados por perros entrenados, realizaron las inspecciones en las aeronaves.

¿Qué dijo Héctor Suárez Gomís de la amenaza de bomba en vuelos de Viva Aerobús?

A través de una publicación en su perfil de X, antes Twitter, el actor y conductor mexicano relata su experiencia durante los protocolos de seguridad por amenaza de bomba en el AICM.

“Yo iba a abordar en ese vuelo en el que tuvieron que activar el protocolo por amenaza de bomba”, señaló.

De acuerdo con su testimonio, antes de abordar el avión de Viva Aerobús, personal de la Secretaría de Marina ingresó a la aeronave.

Por esa razón, el personal avisó a los pasajeros que el vuelo se retrasaría 90 minutos.

“Aparecieron más elementos de la Marina, pero ahora con perros y a través de las ventanas, se podían ver a más elementos de la Marina armados custodiando el avión mientras personal de Seguridad Pública revisaba las maletas que se habían documentado”, relató Héctor Suárez Gomís.

Según dijo, el personal de Viva Aerobús atendió a todos los pasajeros afectados por el retraso de los vuelos.

“Al final y después de lo ocurrido, tomé la decisión de no viajar... ¡Qué bendición que finalmente no hayan encontrado ningún explosivo!”, concluyó el actor y conductor mexicano.

¿Qué pasó en el AICM? Esto sabemos de la triple amenaza falsa de bomba

Viva Aerobús alertó a las autoridades del AICM sobre tres amenazas de bomba.

De acuerdo con información de la aerolínea, los reportes de amenaza de bomba estuvieron relacionados con las aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos VB1029, procedente de Cancún, y VB1104, con destino a Mérida, Yucatán. Este último avión estaba estacionado en la posición 13 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se encuentra en remodelación de cara al Mundial 2026.

Como parte del protocolo de seguridad, la administración aeroportuaria pidió a los pasajeros anticipar su llegada, atender las indicaciones del personal y revisar con anticipación los puntos de acceso habilitados, con el objetivo de evitar retrasos o confusión durante el proceso de abordaje.

Tras la revisión de los aviones, las autoridades descartaron las amenazas de bomba y el AICM continuó con sus operaciones normales.