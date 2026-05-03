Quinta medalla para México: Randal Willars casi le quita el oro a China en Súper Final de Clavados

La final de plataforma de 10 metros en la Súper Final de Copa del Mundo de clavados en Beijing tuvo un desenlace de margen mínimo: el mexicano Randal Willars se quedó con la medalla de plata tras sumar 538.15 puntos, apenas por debajo de los 542.95 del chino Bai Yuming, quien aseguró el oro en el último turno.

El atleta mexicano de 24 años, conocido por hacer clavados de alta dificultad, aportó la quinta medalla para México en una competencia dominada por deportistas chinos.

¿Cómo le fue a Randall Willars en la Súper Final de Copa del Mundo?

En la competencia, celebrada en el Centro Acuático Nacional de Beijing, conocido como el ‘Cubo de Agua’, Willars llegó a liderar la prueba de plataforma de 10 metros en la tercera ronda y mantuvo la presión hasta el último salto.

De hecho, en la final logró mejores calificaciones que el campeón en dos de sus seis ejecuciones, incluido el último clavado. En ese cierre, Willars ejecutó el salto más complejo de toda la competencia y obtuvo 106.60 puntos, su mejor marca personal dentro de la rutina.

Bai Yuming (C) y Lian Junjie (D) de China, y Randal Willars Valdez (I) de México, posan en la ceremonia de entrega de medallas tras la final de la prueba masculina de plataforma de 10 metros en la Superfinal de la Copa del Mundo de Saltos de la FINA 2026, celebrada en Pekín, China, el 3 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ANDRÉS MARTÍNEZ CASARES)

El desenlace quedó en manos de Bai Yuming, quien necesitaba al menos 96.95 puntos para superar al mexicano. El chino respondió con 101.75 unidades en su último intento, suficiente para completar el pleno de oros de su país y relegar a Willars al segundo lugar.

Antes de la final, el mexicano avanzó desde la ronda de eliminación directa tras imponerse al ucraniano Mark Hrytsenko con 258.15 puntos contra 255.10. En semifinales, mantuvo el nivel que lo colocó en la disputa por las medallas. En contraste, el también mexicano Kevin Berlín quedó fuera en la primera fase tras perder ante el chino Lian Junjie.

Tras la competencia, Willars (citado por World Aquatics) valoró su actuación: “Disfruto mucho la competencia. Estoy feliz en general, a pesar de algunas molestias. Para el futuro, si mi condición física es buena, podría considerar agregar un clavado con mayor grado de dificultad. Ya mis clavados son muy difíciles y los elegí porque mi cuerpo puede hacerlos. Entrené mucho”.

Randall Willars, el mexicano que hace el clavado más difícil del mundo

La plata en Beijing representa un resultado relevante en su trayectoria. A este logro se suma el bronce en equipo mixto dentro del mismo torneo, además de un historial que incluye medallas en campeonatos mundiales de natación en Fukuoka 2023, Doha 2024 y Singapur 2025, así como diplomas olímpicos en París (en la prueba sincronizada y en la individual).

El nombre de Randal Willars está ligado directamente al mayor grado de dificultad registrado en clavados de competencia. De acuerdo con Sports Illustrated, su ejecución de cuatro y media vueltas al frente en posición B, con un grado de dificultad de 4.1, es considerada la más compleja en el circuito internacional.

Este salto no solo exige precisión técnica, también implica un componente mental elevado. Este recurso técnico ha sido determinante en su carrera: le permitió obtener resultados relevantes en Copas del Mundo y sumar puntos clave para México en competencias internacionales; sin embargo, también implica riesgos: fallar le costó un podio en París 2024.

Randal Willars es famoso por sus clavados de alto grado de dificultad. (EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES)

¿Cómo le fue a México en la Súper Final de Copa del Mundo en Beijing, China?

La actuación de México en la Súper Final de Copa del Mundo de clavados 2026 cerró con un total de cinco medallas: tres de plata y dos de bronce, lo que colocó a la delegación entre las más destacadas del torneo:

Plata : Randal Willars (plataforma 10m individual)

: Randal Willars (plataforma 10m individual) Plata : Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya (trampolín 3m sincronizado)

: Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya (trampolín 3m sincronizado) Plata : equipo mixto (3m y 10m) con Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars

: equipo mixto (3m y 10m) con Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars Bronce : Kevin Berlín y Randal Willars (plataforma 10m sincronizado)

: Kevin Berlín y Randal Willars (plataforma 10m sincronizado) Bronce: Osmar Olvera (trampolín 3m individual)

Osmar Olvera Ibarra ganó bronce. (EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES). (ANDRES MARTINEZ CASARES/EFE)

En la jornada de cierre, Aranza Vázquez quedó fuera en semifinales del trampolín de 3 metros tras sumar 308.10 puntos, por detrás de la china Chen Yiwen (335.40) y la australiana Alysha Koloi (312.70). En la ronda inicial, había superado a la colombiana Daniela Zapata.

Fernanda García tampoco avanzó tras caer ante Chen Jia en el duelo preliminar.

En el medallero general, China reafirmó su dominio absoluto con 12 medallas (9 oros, 2 platas y 1 bronce), logrando el pleno de títulos en las pruebas disputadas. México se ubicó como uno de los equipos con mayor presencia en el podio, mientras que Australia terminó con cuatro preseas (una plata y tres bronces).

Con información de EFE