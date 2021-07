Esperanza de medalla para México: Kevin Berlín, la ‘joya’ veracruzana en los clavados

¿Cómo se llega a la élite deportiva mundial? Para Kevin Berlín, su sueño deportivo comenzó en las canchas de futbol, en donde miles de mexicanos añoran triunfar. Sin embargo, su vida cambió cuando acompañó a su hermana a un curso de verano en clavados.

Cuando miró la plataforma de 10 metros y vio cómo los chicos se lanzaban desde esa altura a la fosa en su natal Veracruz, supo que estaba destinado para hacer lo mismo. “Acudí con mi hermana a una prueba. Vi al entrenador Francisco Rueda en la escuela que fundó, me gustó y me quedé”, comentó Kevin Berlín en una entrevista para Notimex en 2019.

“Me acuerdo bien de que yo no sabía nadar, tenía 6 años y solo flotaba. Estuve una semana en natación, me aburrí demasiado y me metí a clavados. Recuerdo un día que me aventé de 7 metros, mi mamá estaba con los pelos de punta pero a mí me gustó; sentí adrenalina, que estaba volando”, contó a su a vez a principios de julio al portal sopitas.com.

El legado

Ahora, el joven nacido el 25 de abril de 2001 y con apenas 20 años encima, se apresta para continuar en Tokio 2020 con el legado que tantas alegrías le han dado los clavados a México, la disciplina que más medallas ha cosechado nuestro país en toda la historia de los Juegos Olímpicos.

Kevin Berlín Reyes llegará en un gran momento junto a su compañero Diego Balleza, ya que son serios candidatos para obtener medalla para México en la plataforma de 10 metros de clavados sincronizados. Ellos van con el logro de contar con uno de los clavados de más alta dificultad en su lista: 4 vueltas y media hacia adentro en posición C.

“Claro que sí, lo he soñado… Te soy sincero, una medalla es lo que anhelo. Lo que todo deportista quiere en unos Juegos Olímpicos, tener una medalla. Claramente me veo al lado de Diego (Balleza) teniendo esa medalla y disfrutándolo”, contó Kevin en una entrevista para Azteca Deportes.

Con tan solo 18 años, el joven clavadista obtuvo la medalla de oro en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros en los Juegos Panamericanos de Lima 2019; además, se colgó la presea dorada en plataforma individual y con ello también obtuvo su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Adiós a la flojera

Mucho ha cambiado para el joven clavadista desde que declaró, justo después de su logro panamericano en 2019, que se consideraba flojo y que tenían que estar arreándolo y diciendo qué es lo que tenía que hacer, declaración que se hizo viral en su momento.

“La verdad yo no soñaba estar en Tokio por cosas que me han estado diciendo de que ‘no puedes’, de que ‘solo ganas por suerte’ o que ‘eres muy flojo’. La verdad, yo no sé por qué dicen que si eres flojo no puedes lograr algo, la verdad yo sí soy flojo”, mencionó el atleta veracruzano en aquel entonces.

Desde Joaquín Capilla (único oro en clavados) pasando por Álvaro Gaxiola, Carlos Girón, Fernando Platas hasta Rommel Pacheco, Germán Sánchez e Iván García, México cuenta con grandes figuras que han puesto en alto a nuestro país. Y ahora la delegación mexicana presume a su nueva joya: Kevin Berlín.

Parece fácil decirlo pero los clavados son sido la disciplina más laureada de la delegación mexicana en la historia de los Juegos Olímpicos con 14 de las 69 medallas obtenidas: una de oro, siete platas y seis bronces. Y el joven veracruzano va a Tokio por la suya.

Kevin Berlín quiere escribir su propia historia. “Creo que el nivel va bien, nos hemos preparado; tal vez no excelente, pero creo que clavados siempre ha sido potencia, que ha logrado las medallas. México es potencia en clavados y siempre seguirá siendo potencia”, afirma.