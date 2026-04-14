Alcalde de Taxco agradece a Sheinbaum y a Harfuch tras ser localizado con vida: ‘Estamos con bien’

El alcalde de Taxco y su padre fueron localizados con vida en el Estado de México tras ser privados de su libertad.

El alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega, difundió un mensaje en video tras ser localizado con vida junto a su padre, en el que expresó su agradecimiento a las autoridades federales y estatales por su rescate, luego de que ambos fueran privados de la libertad.

En su mensaje, el edil afirmó que en los momentos más difíciles se aferró a su fe y señaló que tanto él como su familia se encuentran en buen estado. “Hoy puedo decir con tranquilidad que mi familia y yo estamos con bien”, señaló.

El alcalde agradeció el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como la actuación del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el apoyo del gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda.

También reconoció la labor de las dependencias de seguridad que participaron en su localización y rescate, a las que atribuyó un actuar responsable y comprometido durante el operativo.

Asimismo, reconoció a su equipo de trabajo por mantenerse firme durante la situación y por continuar atendiendo a la población.

“Gracias también a cada persona de Taxco, a quienes enviaron un mensaje, a quienes preguntaron, a quienes estuvieron pendientes.”, añadió.

¿Cómo fue la desaparición del alcalde de Taxco y su padre?

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el padre del presidente municipal, Juan Vega Arredondo, fue visto por última vez el sábado 11 de abril, luego de que su vehículo fuera localizado abandonado en la comunidad de Acamixtla, al oriente de Taxco.

Posteriormente, el lunes 13, el alcalde Juan Andrés Vega salió a buscar a su padre; sin embargo, horas más tarde su familia y colaboradores perdieron comunicación con él.

Fue entonces que se desplegó un operativo de búsqueda, con de 500 elementos de seguridad en aire y tierra, en los municipios de Taxco, Tetipac y Pilcaya, en Guerrero, así como en el Estado de México y Morelos.

Las autoridades precisaron que fueron notificados de lo ocurrido por personal del municipio, ya que inicialmente no se presentó una denuncia formal por el secuestro, además de que tampoco hubo una “exigencia económica”.

En las labores de búsqueda participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), así como las secretarías de Seguridad y fiscalías de Guerrero y del Estado de México.

La Familia Michoacana, señalada en caso del alcalde de Taxco

La 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, confirmó la activación del dispositivo tras reportarse la desaparición del alcalde y su padre, lo que permitió ampliar el perímetro de búsqueda hacia entidades vecinas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México el que localizó a Juan Andrés Vega Carranza y a su padre, quienes fueron trasladados a Iguala para su valoración médica.

En cuanto a las líneas de investigación, García Harfuch indicó que se indaga la posible participación de La Familia Michoacana en la privación de la libertad del alcalde y su padre.

Comentó que dentro de la carpeta de investigación se consideran dos narcomantas que señalan supuestos vínculos con el crimen organizado y el alcalde de Taxco.