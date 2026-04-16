Alcalde de Taxco no regresó a trabajar al ayuntamiento tras secuestro: ‘No hay actividad en su oficina’

Luego del secuestro del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega, el mandatario estatal no ha sido visto en el palacio del Ayuntamiento. El edil no ha regresado a su oficina desde el fin de semana.

“No ha aparecido en sus oficinas de Taxco, no ha aparecido desde el fin de semana. No existe el alcalde de Taxco”, dijo el corresponsal de El Sur de Taxco, Claudio Viveros, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

A 24 horas de su secuestro, Juan Andrés Vega subió una foto y video a sus redes sociales para agradecer las labores de búsqueda y rescate hacia él y a su padre.

“Hemos estado en varios momentos tanto en la presidencia donde despacha el alcalde como en la sede alterna donde están los regidores y solamente uno ha andado por ahí, lo que da una idea de que no están las autoridades para atender a la gente”, agregó el corresponsal.

Así fue la reaparición en redes sociales del alcalde de Taxco

El alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega reapareció a través de un video en su cuenta de Facebook tras haber sido privado de su libertad junto con su padre.

El video con una duración de casi tres minutos es un mensaje del edil morenista dirigido a la ciudadanía de su municipio, en el que agradece las muestras de afecto tras haber sido privado de la libertad.

“Quiero agradecer a Dios porque en los momentos mas duros uno se aferra a su fe, y hoy puedo decir con tranquilidad que mi familia y yo estamos con bien”, expresó.

Agradeció el respaldo del gobierno federal y de la administración que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado, pero principalmente a las instituciones de seguridad, de las que puntualizó “actuaron con responsabilidad y compromiso”.

¿Qué sabemos del secuestro del alcalde de Taxco?

El presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega, y su padre, Juan Vega Arredondo, fueron localizados con vida en el Estado de México por un mega dispositivo coordinado a nivel federal por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tras haber sido reportados como desaparecidos el fin de semana.

El Ayuntamiento de Taxco informó que el presidente municipal Juan Andrés Vega y su padre Juan Vega Arredondo “se encuentran bajo atención”.

“De acuerdo con información de las autoridades competentes, el presidente municipal, el Arq. Juan Andrés Vega Carranza, así como el Dr. Juan Vega Arredondo, fueron localizados el día 13 de abril de 2026 y actualmente se encuentran bajo atención y seguimiento conforme a los protocolos institucionales correspondientes”, dice el comunicado del Ayuntamiento.

En el documento agregó que el municipio mantiene sus funciones y servicios con normalidad y subrayó que existe coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad y el orden en el municipio de Taxco.

*Con información de Quadratín