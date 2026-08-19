Operativo Enjambre le ‘pisa los talones’ al alcalde de Paraíso, Tabasco: Detienen a 6 de sus colaboradores

Al menos diez inmuebles fueron cateados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Paraíso, Tabasco como parte del Operativo Enjambre dirigido contra funcionarios de la administración municipal que encabeza el alcalde de Movimiento Ciudadano (MC), Alfonso Baca Sevilla, del que se desconoce su paradero.

Una de las propiedades atribuidas al presidente municipal quedó asegurada por las autoridades federales y permanece vacía. En la fachada del inmueble, ubicado en la esquina de las calles Hacia La Barra y Callejón número 4, pueden observarse los sellos oficiales colocados por la FGR.

El domicilio, de aproximadamente 50 metros de frente por más de 100 metros de largo, fue cateado la noche del martes.

En uno de los accesos se colocó un sello con la leyenda de inmueble asegurado, relacionado con la carpeta de investigación FED/TAB/VHS/0000749/2026.

También fue colocada en uno de los pilares una copia de la resolución mediante la cual se autorizó la orden de cateo. El documento establece que la diligencia inició a las 21:28 horas y concluyó a las 22:11 horas del martes.

Los funcionarios detenidos durante el Operativo Enjambre en Paraíso, Tabasco

El despliegue continuó este miércoles con la movilización de agentes de la FGR y de la Fiscalía General del Estado (FGE) en distintos puntos de la cabecera municipal.

Uno de los operativos se registró esta tarde en el parque Central de Paraíso, donde un convoy de unidades oficiales cercó la plaza y los agentes procedieron al aseguramiento de al menos cinco personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con versiones extraoficiales, entre los detenidos se encontrarían Demetrio Velázquez Castellanos, director de Administración municipal; el chofer del alcalde, identificado como Ernesto ‘N’; y un empleado de bodega, además de otras dos personas cuya identidad no ha sido confirmada.

En la mañana se dio a conocer la aprehensión de Edison García Wilson, director de Obras Públicas, que se encontraba en su domicilio durante una de las diligencias de este miércoles.

Las autoridades también realizaron recorridos y cateos en las colonias La Madrid, Las Flores Primera Sección y San Cayetano, donde fueron ubicadas otras propiedades presuntamente relacionadas con funcionarios municipales.

En uno de los puntos se reportó la presencia de agentes ministeriales en una residencia atribuida al secretario técnico del Ayuntamiento, Ronny Castellanos Magaña.

¿Por qué la FGR investiga al alcalde de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla?

Hasta el momento, la FGR y la Fiscalía General del Estado confirmaron el operativo y señalaron que hay detenciones, pero no han informado oficialmente el número total de personas capturadas ni los delitos específicos que se les imputan.

De manera preliminar, las investigaciones estarían relacionadas con el presunto uso irregular de recursos federales del Ramo 33, así como posibles delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.

El operativo tiene como uno de sus objetivos al presidente municipal Alfonso Baca Sevilla, contra quien existe una orden de aprehensión. Sin embargo, el edil habría logrado evadir el despliegue de los agentes federales y, hasta ahora, se desconoce su paradero.

Baca Sevilla lleva prácticamente todo el mes de agosto sin realizar apariciones públicas. Aunque ha mantenido actividad en sus redes sociales, no se ha presentado públicamente en el Ayuntamiento durante este periodo y apenas este día compartió un video en redes sociales en donde resaltaba sus acciones de gobierno en dos años y el uso “honesto” de los recursos públicos.

La síndica de Hacienda, María Eliza Hernández Flores, también abandonó el lugar al percatarse del operativo en la zona del Palacio Municipal.

Este despliegue representa el segundo golpe del llamado Operativo Enjambre en Tabasco. El pasado 9 de julio, la FGE informó que, en coordinación con la FGR y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, fueron cumplimentadas seis órdenes de aprehensión contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, investigados por presuntos delitos de secuestro y extorsión.