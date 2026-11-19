"Nuestro interés es avanzar en la cooperación en distintos ámbitos con China", afirmó Sheinbaum desde la APEC en China.

La cooperación entre México y China “no va a afectar” a la relación del país latinoamericano con Estados Unidos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien expresó su voluntad de aumentar los intercambios científicos, turísticos, energéticos y académicos con Pekín.

“La integración económica de México y EU es muy grande. Lo que deseamos es una mayor cooperación con China en distintos temas, desde la investigación científica hasta el turismo, y todo lo que tiene que ver con esta colaboración”, afirmó Sheinbaum en rueda de prensa al término de su viaje a la ciudad suroriental china de Shenzhen, donde participó en la cumbre de líderes de la APEC.

La mandataria descartó por el momento un acuerdo de libre comercio con China, en medio de las tensiones comerciales por la decisión de México de aplicar incrementos arancelarios de hasta el 50 por ciento sobre determinados productos procedentes de países con los que no mantiene este tipo de tratados, entre ellos China.

“Ya tenemos una relación comercial muy grande (con China), entonces no es nuestro interés avanzar en un tratado de libre comercio, pero sí avanzar en la cooperación en distintos ámbitos”, apuntó.

Sheinbaum destaca acuerdos de cooperación con China

Sheinbaum destacó la firma de varios memorandos de entendimiento con China en áreas como medioambiente, energía, ciencia, investigación y turismo, así como el impulso de la cooperación en materia sanitaria.

“En este sentido, es una nueva era, una era de cooperación que nos permita mejorar la relación y aprender de los avances que tienen en China, y también China poder conocer lo que estamos haciendo en México”, agregó.

Antes de viajar a Shenzhen, Sheinbaum señaló que el comercio no sería el asunto principal de su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, y descartó que el acercamiento a China pudiera perjudicar las negociaciones comerciales de México con Washington.

Sheinbaum destaca que la cooperación para el desarrollo es para alcanzar prosperidad

Sheinbaum resaltó que la cooperación para el desarrollo es el camino para alcanzar la prosperidad compartida.

“La cooperación puede traducirse en oportunidades reales para nuestros pueblos. Invertir en el desarrollo de otras naciones no es una concesión ni una pérdida, es contribuir a construir un mundo más estable, justo y próspero. México cree firmemente en esta visión: cooperación para el desarrollo, incluso es parte de nuestra Constitución”, afirmó la mandataria.

Además, invitó a que las relaciones entre países no se limiten al comercio, sino que exploren el conocimiento, la tecnología y mejoren las condiciones de vida.

“En un mundo en donde las naciones se relacionen con respeto, respeto a su soberanía, en condiciones de igualdad y con la convicción de que la cooperación es el camino para alcanzar una prosperidad compartida. Que la capacidad de innovar y de producir sea la misma que nuestra capacidad de compartir”, aseguró desde el foro realizado en Shenzhen, China.