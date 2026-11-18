La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) propuso al Gobierno reducir en 50 por ciento el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para contratar más personal ante la jornada laboral de 40 horas.

Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur, dijo que la propuesta fue presentada a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a los secretarios de Hacienda y del Trabajo, Édgar Amador y Marath Bolaños, respectivamente.

En el marco del Encuentro Técnico y de Negocios ExpoGas 2026, el líder de la Concanaco advirtió que la combinación del incremento en el salario mínimo 2027; la implementación de la Ley Silla, y la jornada laboral de 40 horas podrían comprometer el empleo formal en México si no hay apoyos para las empresas.

“Que no se toquen las prestaciones de los trabajadores, pero que se reduzca a la mitad el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, el impuesto sobre nómina”, planteó.

La propuesta de la Concanaco consiste en que los recursos que actualmente destinan los empresarios al pago de impuestos puedan utilizarse para contratar más trabajadores.

De la Torre aseguró que Concanaco fue la única organización empresarial que manifestó su oposición a la jornada laboral de 40 horas dentro de las mesas de negociación en las que participó.

“La única organización que se opuso a la reducción de la jornada laboral fue Concanaco. Todas las demás que participaron en la mesa estuvieron de acuerdo”, afirmó.

El dirigente empresarial argumentó que la postura del organismo no responde a una falta de empatía con los trabajadores, sino a la necesidad de encontrar un equilibrio económico que permita a los pequeños y medianos negocios absorber los costos derivados de las reformas laborales.

De la Torre alertó que la informalidad laboral podría continuar creciendo en México si no se generan condiciones que incentiven la contratación de trabajadores bajo esquemas formales.

Cobro de piso y corrupción en permisos ‘golpean’ a negocios mexicanos

De la Torre recordó el asesinato de un dirigente de la Cámara de Comercio de Matamoros, Tamaulipas, luego de denunciar públicamente el cobro de piso.

“Yo había pensado de muchas maneras cómo expresarle ese dolor a la presidenta de México. Cuando estuve enfrente de ella se me olvidó todo y lo único que le dije fue: presidenta, nos están matando”, relató.

Ante este panorama, Concanaco movilizará el próximo 20 de noviembre a sus 258 cámaras de comercio y a más de mil liderazgos empresariales para impulsar una campaña nacional contra la extorsión y la corrupción, denominada ‘La Revolución de las Conciencias’.

La iniciativa buscará difundir las herramientas de denuncia desarrolladas junto con el Gobierno de México tanto para combatir las amenazas de grupos criminales como para denunciar las solicitudes de sobornos por parte de servidores públicos para liberar permisos.