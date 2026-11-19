La presidenta Claudia Shein tuvo una reunión con Donald Trump en la cumbre de la APEC.

“Vamos muy avanzados” en el tema de los acuerdos comerciales, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum tras la reunión con Donald Trump , en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

“Fue una muy buena reunión y muy agradable”, dijo la mandataria en la conferencia matutina de Palacio Nacional a través de un enlace en vivo, e informó que el encuentro con Donald Trump tuvo una duración de alrededor de 20 minutos y se tocó principalmente el tema de los acuerdos comerciales .

“Se le informó al presidente Trump los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario Economía (Marcelo Ebrard) con su homólogos en Estados Unidos, y pues podemos decir que vamos muy avanzados. Fue una muy buena reunión, muy agradable. Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump y acordamos nuevamente reunirnos en la reunión que va a haber en Mar-a-Lago para el G-20, así que son buenas noticias y nada en particular que podamos decirles, pero sí que vamos muy bien”, dijo.

Sheinbaum dio a conocer que estuvo acompañada por los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard , y de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco .

En tanto, puntualizó, el presidente Trump estuvo acompañado por el secretario de Comercio, Howard Lutnick ; el secretario de Estado, Marco Rubio ; el secretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller; y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Esta reunión entre Sheinbaum y Trump se llevó a cabo en medio de las amenazas del mandatario estadounidense contra el Gobierno de México de imponer nuevos aranceles si no detiene el avance de las caravanas migrantes hacia EU .

Asimismo, el encuentro bilateral se realizó un día después de que el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, advirtió que la agencia continuará exponiendo los nexos entre el crimen organizado y políticos mexicanos .

Optimismo con cautela

Para Rodolfo Ramos, jefe de análisis de Banco Bradesco, el encuentro reduce la posibilidad de un deterioro significativo en la relación bilateral y abre la puerta a que las negociaciones avancen antes de que termine el año.

“Creemos que las probabilidades de un deterioro en la relación o un revés importante en las negociaciones son mínimas”, señaló.

El analista consideró que, pese al estilo impredecible de Trump, Sheinbaum ha mostrado capacidad para abordar asuntos complejos con el mandatario estadounidense.

“Los temas tratados en el encuentro de ayer fueron relevantes para las circunstancias actuales, y no nos sorprendería que las negociaciones finalmente avancen hacia fin de año en relación con los aranceles de la Sección 232”, agregó.

César Remis, exnegociador comercial de México, consideró que ambos gobiernos todavía mantienen la intención de alcanzar un acuerdo (comercial) antes de que concluya 2026, particularmente en materia de aranceles sectoriales.

Durante su participación en el Bradesco BBI Anual CEO Forum en Nueva York, el especialista explicó que las negociaciones avanzaron más lentamente conforme se acercaban las elecciones intermedias de EU , lo que impidió concretar el entendimiento que se esperaba antes de los comicios.

“La intención es todavía alcanzar un acuerdo antes de que termine el año”, afirmó el especialista, quien recordó que EU comenzará en enero las consultas de su propio proceso de revisión del T-MEC .

Juan Carlos Baker, socio director de Ansley Consultores y exsubsecretario de Comercio Exterior, explicó que los aranceles no desaparecerán en el corto plazo, debido a que el Congreso estadounidense no tiene facultades para eliminarlos.

Para retirarlos tendría que promover una reforma legal que modificara las atribuciones que el propio Legislativo otorgó al Ejecutivo. Además, ese cambio tendría efectos hacia delante y no sería retroactivo. Sin embargo, consideró que el nuevo Congreso demócrata puede ejercer una mayor supervisión sobre la Casa Blanca mediante audiencias, investigaciones y controles al financiamiento.

También, Baker refirió que no debe asumirse que un triunfo demócrata representa una postura menos proteccionista.

Rafael Fernández de Castro, director del Center for U.S.-Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego, coincidió en que el panorama comercial es complicado y advirtió que los tres pilares de la relación bilateral —migración, comercio y seguridad— seguirán bajo presión.

El académico recomendó a México aprovechar la oportunidad de fortalecer sus vínculos con los gobiernos estatales, particularmente en Texas y California, que concentran alrededor de la mitad del comercio entre ambos países.

Propuso recuperar mecanismos institucionales de coordinación, como las conferencias de gobernadores fronterizos, para evitar que la relación bilateral dependa exclusivamente de las decisiones de la Casa Blanca.