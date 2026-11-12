Tipo de cambio HOY: Amenaza de más aranceles de Trump ‘destantea’ al peso

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados durante este jueves 12 de noviembre.

El peso mexicano se deprecia levemente este jueves 12 de noviembre frente al dólar, a medida que los operadores asimilan cifras del mercado laboral en Estados.

Datos de Bloomberg muestra que el peso pierde 0.19 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.63 unidades, 2 centavos más con respecto al cierre del miércoles 11 de noviembre.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, dijo que el peso se ve afectado por la amenaza de Donald Trump de duplicar los aranceles a México si no evita el avance de una caravana migrante que viene de Centroamérica.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que actualmente hay un grupo en Arriaga, Chiapas. Esa caravana de migrantes, afirmó, inició con 600 integrantes, pero se redujo a 100 después de que autoridades mexicanas les explicaron que el Gobierno de EU no les dará asilo.

El mercado en Estados Unidos reacciona a la salida de Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien dejó su cargo tras la revelación de que tuvo dos relaciones fuera del matrimonio, una de ellas con una presunta espía china.

¿En cuánto se vende el dólar en ventanillas bancarias HOY?

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 19.08 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.04 unidades en la sesión de este jueves 12 de noviembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.97 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.30 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas ante el dólar están el peso chileno con 0.94 por ciento; el real brasileño con 0.91 por ciento; el shekel israelí con 0.74 por ciento; el rand sudafricano con 0.71 por ciento, y la rupia de Indonesia con 0.48 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg