Trump amenaza a México con duplicar araranceles si no detiene caravana migrante: ‘No habrá indulgencia’

Trump se lanzó contra México y la caravana migrante que avanza en el país.

El presidente Donald Trump amenazó con duplicar “inmediatamente” los aranceles a los productos de México si el país no detenía lo que, según afirmó, eran caravanas de migrantes que se preparaban para dirigirse a Estados Unidos, elevando las tensiones comerciales con uno de sus principales socios económicos.

“MÉXICO DEBE DETENERLOS, AHORA, y si no lo hace, los aranceles a México se DUPLICARÁN INMEDIATAMENTE”, dijo Trump el jueves en una publicación en redes sociales.

El presidente no dio un plazo para que México actúe y no estaba claro de inmediato si tenía autoridad legal para duplicar los gravámenes a las importaciones después de que la Corte Suprema limitara sus facultades arancelarias a comienzos de este año.

El peso mexicano cayó y tocó mínimos de la sesión después de la amenaza.Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía de México no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

¿Qué sabemos de la caravana migrante que se desplaza por México?

Un pequeño grupo de migrantes se desplaza por México tras las elecciones de medio término en Estados Unidos. Trump afirmó en su publicación que se estaban formando “enormes caravanas”.

El presidente citó repetidamente la disminución de los cruces fronterizos durante su administración en su discurso a los votantes antes de las elecciones de la semana pasada, en las que echazaron ampliamente al partido republicano.

A pesar de las devastadoras pérdidas sufridas por el Partido Republicano, Trump dejó clara su intención de mantener su postura intransigente en materia de inmigración al nombrar a Stephen Miller, el artífice de sus agresivas políticas antiinmigratorias, como jefe de gabinete.

Trump ha amenazado con aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos para obtener concesiones, cumpliendo algunas pero posponiendo otras.

¿Cómo van las negociaciones entre México y EU?

Actualmente, la administración Trump negocia con México después de que el presidente se negara a extender el acuerdo comercial norteamericano, conocido como T-MEC. El presidente negoció dicho acuerdo durante su primer mandato, pero últimamente lo ha calificado de innecesario.

Los republicanos perdieron el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de la semana pasada, incluyendo contiendas clave a nivel estatal. En Texas, la gobernadora electa demócrata Gina Hinojosa derrotó al veterano gobernador republicano Greg Abbott.

Trump ha arremetido contra el resultado y ha intentado desviar la culpa, diciendo que no figuraba en la papeleta electoral a pesar de que instó a sus seguidores a actuar como si lo estuviera, y alegando que el partido presentó candidatos débiles, muchos de los cuales él mismo había impulsado.

“YO NO ESTABA EN LA BOLETA ELECTORAL: la INVASIÓN de nuestro país está ocurriendo de nuevo”, dijo Trump en su publicación. “MÉXICO, EL GOBERNADOR DE TEXAS, EL NUEVO GOBERNADOR DE TEXAS, MUY LIBERAL, NUESTRA GRAN PATRULLA FRONTERIZA Y EL ICE, HAN SIDO INFORMADOS AL RESPECTO”.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, Estados Unidos y México parecían estar avanzando hacia un acuerdo, pero se estancaron debido a los aranceles sobre el acero y el aluminio.

Según algunas personas que pidieron no ser identificadas al hablar de deliberaciones privadas, las conversaciones se enfriaron después de que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, intentara tomar el control de las negociaciones y cuestionara las demandas de los funcionarios mexicanos de reducir los aranceles sobre los metales en octubre.