Trump asciende al polémico Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca

Durante el segundo mandato de Trump, Miller Miller fue subjefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor de seguridad nacional antes de su ascenso de este viernes. (EFE).

El presidente Donald Trump anunció que designaría a su antiguo asesor Stephen Miller como su nuevo jefe de gabinete y que Susie Wiles se incorporaría a su equipo político, reorganizando así su equipo de la Casa Blanca días después de un resultado devastador en las elecciones de mitad de mandato.

Esta decisión se produce después de que los demócratas rivales dominaran las elecciones de mitad de mandato del martes, obteniendo fácilmente el control de ambas cámaras del Congreso.

El ascenso de Miller, artífice de la agenda migratoria de línea dura del gobierno y defensor de medidas administrativas agresivas, indica que es improbable que el presidente modere sus políticas o busque acuerdos con la nueva legislatura, a pesar de unas elecciones que supusieron un duro revés para su segundo mandato.

¿Cómo fue la salida de Susie Wiles como jefa de Gabinete de Trump?

La marcha de Wiles, la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, priva al presidente de una asesora de confianza que ejercía discretamente un control considerable sobre las operaciones del Ala Oeste, mientras se prepara para un período de transición y un Congreso demócrata hostil que ha prometido aumentar la supervisión de la administración y de los negocios de su familia.

En un comunicado, Wiles afirmó que el viernes sería su último día como jefa de gabinete y presentó su renuncia a Trump el jueves por la noche, según una fuente cercana al asunto.

“Servir al presidente Trump en la Casa Blanca ha sido el honor de mi vida. Me enorgullece haber formado parte de lo que hemos logrado juntos, desde asegurar nuestra frontera y reducir los impuestos hasta fortalecer nuestra economía y priorizar los intereses de Estados Unidos”, dijo Wiles.

“Más que nada, estoy agradecido por las personas extraordinarias con las que he tenido el privilegio de trabajar. Si bien mi rol puede cambiar, mi compromiso con el presidente y la misión nunca cambiará”.

La salida de Wiles de la Casa Blanca pone fin a un periodo difícil para la jefa de gabinete. En marzo, anunció que le habían diagnosticado cáncer de mama en fase inicial, pero continuó desempeñando sus funciones mientras recibía tratamiento. En septiembre, anunció que estaba libre de cáncer.

Según informó Politico el 15 de octubre, citando a personas con conocimiento directo de las conversaciones, Trump también había estado consultando con sus aliados sobre la opinión de Wiles y sopesando posibles reemplazos.

En aquel momento, Trump declaró a dicho medio que tenía “plena confianza” en Wiles y calificó el reportaje de Politico como “noticias totalmente falsas”.

¿Quién es Stephen Miller?

Con Miller, actualmente subjefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor de seguridad nacional, Trump está reclutando a uno de sus asesores más cercanos y poderosos, quien desempeñó un papel fundamental en las redadas de deportación masiva de inmigrantes indocumentados y en el estrechamiento de las vías legales para la migración.

Durante el primer mandato, Miller fue asesor principal de políticas y redactó discursos para el presidente, incluido su discurso de investidura de 2017, en el que Trump describió una situación preocupante del país y prometió revertir lo que denominó la “carnicería estadounidense”.

Fue una figura clave en algunas de las políticas más controvertidas de la primera administración de Trump, como la prohibición de viajar y la práctica de separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México.

Tras la derrota electoral de Trump en 2020, Miller permaneció en su círculo íntimo y fundó America First Legal, una fundación que planteó objeciones a las iniciativas corporativas de diversidad, igualdad e inclusión.