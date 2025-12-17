Las horas bajas de Susie Wiles, la jefa de Gabinete de Trump que lo llamó ‘alcohólico’

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, quien aseguró para un reportaje que Trump tiene personalidad de alcohólico (Foto: EFE/WILL OLIVER)

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, detonó un escándalo al describir a su jefe, el presidente Donald Trump, como un hombre con “personalidad de alcohólico”, y a la procuradora Pam Bondi como un fracaso en su manejo del polémico caso de Jeffrey Epstein.

A lo largo de 11 entrevistas con la revista Vanity Fair, Wiles desplegó su látigo contra los personajes más influyentes del segundo mandato de Trump, incluido el vicepresidente JD Vance, a quien calificó como un “teórico de la conspiración”.

Wiles califica a Trump como ‘vengativo’

Wiles reveló que intentó convencerlo de que pusiera fin a su “ajuste de cuentas” contra sus enemigos políticos, pero admitió que los procesos judiciales contra figuras como el exdirector del FBI no son otra cosa que el deseo de venganza del presidente.

De inmediato, la Casa Blanca hizo control de daños y Wiles tuvo que hacer aclaraciones. “El reportaje es un ataque malintencionado y tendencioso contra mí y contra el mejor presidente, el mejor equipo de la Casa Blanca y el mejor gabinete de la historia”, escribió en su cuenta de X.

“Se omitió información importante y gran parte de lo que yo, y otros, dijimos sobre el equipo y el presidente. Tras leerlo, supongo que esto se hizo para crear una imagen sumamente caótica y negativa del presidente y de nuestro equipo”.

Trump respalda a su Jefa de Gabinete: ‘Es fantastica’

Horas después, Trump defendió a Wiles en una entrevista exclusiva con The New York Post, afirmando que ella tenía razón al decirle a Vanity Fair que él tiene “la personalidad de un alcohólico” y que confía en que Wiles continuará en su puesto.

“No lo leí, no leo Vanity Fair, pero ha hecho un trabajo fantástico… Creo que, por lo que he oído, los datos eran erróneos, y fue un entrevistador muy desacertado a propósito”.

A pregunta expresa sobre si tenía plena confianza en Wiles, el presidente respondió: “Oh, es fantástica”.

En el reportaje, Wiles reveló que la guerra arancelaria motivó un “gran desacuerdo” entre sus colaboradores: algunos creían que eran la solución a todos los problemas y otros predecían un desastre.

Sobre Venezuela, Wiles defendió las operaciones militares de Trump en el Caribe y el Pacífico oriental y sugirió que la meta es derrocar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. “Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido”.