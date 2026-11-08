Banxico evaluaba bajar la tasa desde septiembre

La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, señaló que la Junta de Gobierno discutía ya la posibilidad de bajar un cuarto de la tasa objetivo desde la decisión de política monetaria del mes de septiembre.

“Como lo había indicado ya nuestra comunicación, desde nuestra decisión previa, se venía valorando la conveniencia de llevar a cabo un ajuste puntual a nuestra tasa objetivo ante el entorno inflacionario que estamos enfrentando. En esta decisión retomamos esa discusión con base en una evaluación rigurosa del panorama inflacionario y de sus determinantes, y consideramos adecuado implementar este ajuste”, señaló en entrevista con El Financiero.

Aunque la mayor parte de los analistas consideraba que no habría cambios de la tasa objetivo, sí hubo un grupo de expertos que consideró, sobre la base de lo que revelaron las minutas de la decisión anterior, que llevarían a cabo esta baja de un cuarto de punto.

La gobernadora explicó los motivos de la decisión y señaló que la inflación evolucionó de acuerdo con las previsiones del Banxico.

“El incremento que se observa en la inflación general de 3.42 por ciento a 3.62 por ciento entre la primera quincena de septiembre y la primera quincena de octubre, estaba anticipado y fue producto totalmente de un aumento que se dio en la inflación no subyacente. Adicionalmente, este incremento no fue generalizado, reflejó ajustes únicamente en precios relativos de algunas frutas y verduras, y también algunos efectos base desfavorables en la comparación anual de la inflación de estos bienes”, dijo.

La gobernadora señaló que se analizó también la evolución de los precios de los energéticos y se observó que en México su impacto ha sido acotado por la política de estabilización del Gobierno Federal.

La gobernadora del banco central precisó que se llevó a cabo una evaluación rigurosa para tomar la decisión final.

Respecto a la inflación subyacente, la gobernadora indicó que se mantuvo estable en 3.78 por ciento, pero que en general presenta una tendencia a disminuir desde inicios de año.

“Por un lado, vimos una ligera alza en la variación anual de las mercancías no alimenticias desde niveles bajos que llevó a un leve incremento en la inflación de las mercancías. Pero, por el otro lado, hemos continuado observando un comportamiento más marcado a la baja en la variación anual de los precios de los servicios distintos a la vivienda y a la educación”, indicó.

Tipo de cambio estable

A propósito del efecto que la última decisión de Banxico podría tener en el tipo de cambio del peso frente al dólar, Victoria Rodríguez señaló que a pesar de los recientes movimientos se mantiene una apreciación respecto del nivel medio que tuvo la paridad en 2025 y que el ajuste reciente se ha dado de manera ordenada.

“La importancia del comportamiento del tipo de cambio bajo nuestro régimen de libre flotación está realmente en su posible impacto sobre la inflación. Y sabemos que el traspaso cambiario a los precios al consumidor en México es reducido. Y esto es aún más notorio en un entorno de holgura”, señaló.

Respecto a la actividad económica, que ha crecido por arriba de lo previsto recientemente, la gobernadora del banco central señaló que, a pesar de eso, se mantienen condiciones de holgura en la economía.

“Entonces, incluso con este reciente mayor dinamismo que hemos visto, no anticipamos presiones en precios que puedan provenir por el lado de la demanda”.

Explicó que, debido a los rezagos con los que opera el mecanismo de transmisión de la política monetaria, que pueden ser de entre 4 y 8 trimestres, se considera que la postura monetaria implementada, que se mantuvo en un terreno claramente restrictivo a lo largo de 3 años, continúa operando y contribuyendo al proceso desinflacionario.

Por otra parte, la gobernadora volvió a subrayar las diferencias entre la dinámica económica en México y en Estados Unidos.

“Nuestra economía y la estadounidense están pasando por distintas fases del ciclo económico como resultado de una expansión en Estados Unidos, que está siendo impulsada en buena medida por el auge que se está dando en la inversión ligada a los sectores tecnológicos, en tanto que en nuestro país existe capacidad ociosa. De esta manera, la política monetaria en ambas economías está respondiendo a sus condiciones domésticas”.

Respecto al tiempo de permanencia de la tasa objetivo de 6.25 por ciento, explicó que “hacia delante consideramos que mantener la tasa por un tiempo prolongado en el nivel alcanzado apoyará la convergencia de la inflación a la meta y será adecuada para enfrentar los retos macroeconómicos externos”.