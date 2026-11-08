Eliminado de ‘La Granja VIP’ 2026: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la gala HOY?

Este domingo se va un nuevo eliminado de 'La Granja VIP' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini).

La recta decisiva de La Granja VIP 2026 pone a a prueba las alianzas y estrategias de sus participantes. Cinco granjeros quedaron expuestos a la decisión del público y uno de ellos tendrá que abandonar la competencia, a poco de terminar el reality show.

La nominación dejó a dos equipos con una distribución desigual de participantes en riesgo. Mientras que estos granjeros dependen de los votos para seguir en el reality, los seguidores pueden intervenir para intentar cambiar el destino de su favorito.

Eliminado de ‘La Granja VIP’ HOY: Horario y canal de transmisión

El nuevo eliminado de La Granja VIP se conocerá durante la gala de este domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas, cuando concluya el proceso de votación y se anuncie qué participante abandona la competencia.

La gala de eliminación puede seguirse en la señal de Azteca UNO y por internet a través de una transmisión en el sitio web de TV Azteca, además de Disney+ en suscripción.

Evento : Gala de Eliminación de La Granja VIP

: Gala de Eliminación de La Granja VIP Fecha : Domingo 8 de noviembre de 2026

: Domingo 8 de noviembre de 2026 Hora : 20:00 horas, tiempo del centro de México

: 20:00 horas, tiempo del centro de México Transmisión: Azteca UNO, Disney+

¿Quiénes son los nominados de La ‘Granja VIP’ y qué equipo está en riesgo?

Los Disfuncionales tienen a tres integrantes en la tabla de nominación: Natalia Alcocer, Kevyn Contreras ‘Bicolor’ e Ivonne Montero. La Resistencia cuenta con Mario ‘Mono’ Osuna entre los participantes en riesgo.

Fernando Lozada también está nominado, aunque ha señalado en distintas ocasiones que juega por su cuenta y que no pertenece a ninguno de los dos equipos.

La diferencia entre equipos coloca a Los Disfuncionales con más participantes expuestos a la eliminación, por lo que tienen más posibilidad de perder a uno de sus integrantes. Sin embargo, la decisión final corresponde al público, que puede votar para salvar al granjero que prefiera.

¿Cómo votar por tu favorito en ‘La Granja VIP’?

Las votaciones se realizan de manera gratuita mediante el sitio oficial de TV Azteca o la aplicación TV Azteca En Vivo. Para participar desde la página, los usuarios deben ingresar al apartado de La Granja VIP, seleccionar la opción “VOTO” y elegir al participante que desean salvar.

Cada usuario tiene la opción de dar hasta 10 votos y puede distribuirlos entre los granjeros que crea pertinente. También existe la opción de obtener 10 votos adicionales realizando un registro y siguiendo los pasos que indica en la plataforma.

No hay una hora exacta hasta la que se puede votar, sino que Adal Ramones anunciará el cierre durante la gala en vivo, por lo que los seguidores deben votar antes de escuchar ese aviso.

¿Qué es el Legado de ‘La Granja VIP’?

El participante que abandone la competencia no se irá sin dejar una consecuencia en el juego. El llamado Legado consiste en nominar directamente a uno de los granjeros que seguirá en la semana 10.

El nombre de la persona elegida se dará a conocer el lunes durante el programa, cuya transmisión comienza a las 20:30 horas por Azteca UNO.