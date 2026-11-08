Con sotanas y vestidos de novia de Benito Santos: Así fue el desfile de moda en la Catedral de Puebla

México Monumental 2026 tuvo como sede la Catedral de Puebla. (Fotos: Capturas de pantalla Instagram @mb_puebla)

La Catedral de Puebla, edificio histórico que data del siglo XVI, se convirtió en una pasarela de modas, donde desfilaron modelos con vestidos de novia del diseñador Benito Santos, así como una muestra sotanas y diversas prendas litúrgicas.

El evento benéfico México Monumental 2026, realizado el pasado 5 de noviembre por la organización civil Valora México, no fue tan bien recibida por algunos sectores de la comunidad católica, que consideraron inapropiado un evento de modas en un recinto considerado sagrado.

México Monumental 2026 incluyó una muestra de vestimenta litúrgica antigua perteneciente al acervo cultural de la Arquidiócesis de Puebla. (Fotos: Capturas de pantalla Instagram @mb_puebla)

Los vestidos de novia del diseñador Benito Santos formaron parte del desfile de moda realizado en la Catedral de Puebla. (Fotos: Capturas de pantalla Instagram @mb_puebla)

“Totalmente reprobable e inaceptable que hayan convertido la catedral de Puebla en un congal para desfiles de moda. Una burla para los millones de católicos en México”, escribió un usuario en X.

Otra persona agregó: “La Catedral de Puebla fue utilizada como sede de un desfile de MODAS, lo justificaron porque hubo una causa benéfica, pero nuestras Iglesias NO se pueden desagraviar de esa forma”.

La realización de actividades culturales en recintos religiosos no es una práctica inédita, pues en otros países se han organizado proyecciones de películas y eventos artísticos dentro de iglesias. Sin embargo, este tipo de actividades debe contemplar ciertas medidas, como retirar o resguardar las imágenes sagradas y evitar que el Santísimo Sacramento esté presente durante su desarrollo. En el caso del desfile en la Catedral de Puebla, no se precisó si se cumplieron estos protocolos.

El desfile de moda en la Catedral de Puebla generó críticas de usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron la realización de este tipo de eventos en un recinto religioso. (Foto: Captura de pantalla).

México Monumental 2026: ¿De qué trató el evento de moda en la Catedral de Puebla?

De acuerdo con el sitio oficial, México Monumental 2026 fue una muestra de vestimenta litúrgica, piezas artesanales poblanas y alta costura, “es un evento único que fusiona tradición, moda y arte en un escenario sin precedentes: la imponente Catedral de Puebla”.

El concepto fue un diálogo entre la solemnidad y la innovación para rendir homenaje a la identidad. Además, tenía de por medio una causa social: donar un millón de pesos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puebla, con el objetivo de adquirir equipo para la Casa de la Maternidad del Estado.

El desfile en la Catedral de Puebla combinó diseños de alta costura, prendas religiosas y textiles tradicionales del estado. (Fotos: Capturas de pantalla Instagram @mb_puebla)

De acuerdo con Reforma, el evento fue autorizado por el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, quien este 8 de noviembre deja oficialmente el cargo, y cada boleto se comercializó en mil 500 pesos.

Según la invitación, el código de vestimenta fue semiformal. Desde 2013 Valora México hace eventos en beneficio del DIF, agrega su sitio oficial.

Acudieron empresarios y políticos, como la diputada María del Rosario Orozco, viuda de Miguel Barbosa, que escribió en X: “Asistí a México Monumental 2026, un encuentro cultural realizado en la Catedral de Puebla (...) El evento liderado por Ana Montero tuvo la finalidad de recaudar fondos para la casa de maternidad a cargo del DIF Puebla. Fue un gusto saludar y compartir con el administrador apostólico, Mons. Víctor Sánchez Espinosa, y la rectora de la BUAP, doctora Lilia Cedillo”.

La oferta musical del evento en la Catedral de Puebla

México Monumental 2026, realizado en colaboración con Mercedes Benz Puebla, inició a las 18:00 horas con una exposición de los Pueblos Mágicos del estado y se prolongó en la noche del 5 de noviembre con varias actividades musicales y de moda.

Contó con una amplia oferta de música sacra, según el programa:

Órgano de la Catedral de Puebla: a cargo del Maestro Aldo Morales Castolo, organista oficial y titular.

a cargo del Maestro Aldo Morales Castolo, organista oficial y titular. Repertorio clásico a dos voces: con la soprano Mariana Garci-Crespo y el barítono Lean Flores del Valle.

con la soprano Mariana Garci-Crespo y el barítono Lean Flores del Valle. Concierto de la Orquesta Sinfónica y Coro Sinfónico de la BUAP: dirigido por el Maestro Raúl García Velázquez.

dirigido por el Maestro Raúl García Velázquez. Interpretación de canto sacro: por la soprano Mariana Garci-Crespo.

Las prendas de Benito Santos en la Catedral de Puebla

Lo más destacado fue la participación de Benito Santos, diseñador de Jalisco que ha elaborado vestidos para celebridades como Thalía y Paulina Rubio, quien presentó una selección de prendas nupciales.

La vestimenta litúrgica contemporánea de Denisse Kuri destacó por sus bordados artesanales y referencias al arte textil de pueblos originarios. (Fotos: Capturas de pantalla Instagram @mb_puebla)

Modelos desfilaron con prendas nupciales de Benito Santos durante el evento benéfico México Monumental 2026. (Fotos: Capturas de pantalla Instagram @mb_puebla)

También participó la marca de moda Denisse Kuri, especializada en arte textil de pueblos originarios que fusiona técnicas antiguas con diseños contemporáneos, la cual realizó una muestra de vestimenta litúrgica contemporánea con bordados artesanales.

Asimismo, hubo otras dos selecciones de moda:

Vestimenta litúrgica antigua , del acervo cultural de la Arquidiócesis de Puebla .

, del acervo cultural de la . Arte textil tradicional de Hueyapan, Puebla: Presentada por Tamachij Chihuatl, con prendas de la Sierra Nororiental de Puebla.