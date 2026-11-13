Tipo de cambio HOY: Peso ‘ya quiere puente’ y gana al dólar

Así se cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este viernes 13 de noviembre.

El peso mexicano se aprecia ante el dólar este viernes 13 de noviembre, después de que las cifras de inflación al productor en EU se ubicaron ligeramente por debajo de las expectativas del mercado.

De acuerdo con Bloomberg, el peso se aprecia 0.37 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.55 unidades, 6 centavos menos con respecto al cierre del jueves 12 de noviembre.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, advirtió que a pesar de la apreciación del peso, el mercado aún espera un alza de la Fed en diciembre, lo que presionará a la moneda mexicana por el diferencial de tasas.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 19.02 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.95 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.16 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.27 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas este viernes están el rublo ruso con 0.23 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.20 por ciento, y el florín húngaro con 0.17 por ciento.

¿Banxico quiere debilitar al peso? Analistas responden

Los operadores especulan cada vez más que la Junta de Gobierno está buscando debilitar al peso, cuya fortaleza amenazaba con afectar las exportaciones y el turismo.

El peso mexicano se ha desplomado casi 9 por ciento desde que alcanzó un máximo de dos años a comienzos de septiembre, el segundo peor desempeño entre las 31 principales monedas que analiza Bloomberg.

Su caída se aceleró después de que funcionarios de Banxico señalaran ese mes que estaban abiertos a reducir los costos de endeudamiento, algo que hicieron la semana pasada con un recorte de un cuarto de punto porcentual, sorprendiendo a economistas que esperaban que mantuvieran la tasa sin cambios.

Con información de Valeria López y Bloomberg