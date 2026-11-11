Wall Street ‘se emociona’ por próxima OPI de Anthropic; Nasdaq avanza 1.11%

Las negociaciones al interior de Wall Street presentan repuntes al inicio de la jornada, mientras los inversionistas se enfocan en la sólida demanda que muestra la OPI de Anthropic, dejando de lado la postura hawkish que han mostrado algunos oficiales de la Reserva Federal.

En la bolsa neoyorquina se observa un desempeño mixto entre sus principales índices, ya que el Nasdaq encabeza las ganancias con 1.11 por ciento y colocarse en los 25 mil 344.86 puntos, acompañado por el S&P 500 que sube 0.74 por ciento hasta las 7 mil 577.07 unidades; por el contrario, el Dow Jones retrocede 0.14 por ciento, situándose en los 52 mil 159.14 enteros.

Las acciones de Nvidia subían 2.69 por ciento después de la bajada registrada por la investigación de la empresa a su director ejecutivo, Jensen Huang, que admitió haber tenido una aventura extramatrimonial, presuntamente con una ejecutiva de la empresa Megaspeed que era una espía del Gobierno chino.

“Anticipamos que predomine el apetito por riesgo ante un renovado entusiasmo de los inversionistas por el sector de la inteligencia artificial, pese a la corrección reciente. El sentimiento se ve favorecido por los sólidos resultados de CoreWeave Inc. y la fuerte demanda por la oferta pública inicial de Anthropic PBC. No obstante, las expectativas de que el Fed incremente su tasa de interés en su próxima reunión limitan un avance generalizado mayor de los mercados”, detallaron analistas de Bx+.

¿Cómo opera la BMV HOY?

En el ámbito local, la renta variable mexicana opera con resultados positivos. El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.36 por ciento para ubicarse preliminarmente en las 72 mil 155.24 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores sube 0.24 por ciento, situándose en los mil 461.81 enteros.

En el continente europeo predominan los números verdes en las plazas bursátiles empezando por el CAC 40 de Francia que avanza 0.42 por ciento a 8 mil 313.13 puntos, el FTSE 100 de Londres sube 0.40 por ciento hasta las 10 mil 794.98 unidades y el DAX de Alemania suma 0.60 por ciento en los 26 mil 547.31 enteros; en contraste, el IBEX 35 de España cede 0.16 por ciento hacia los 19 mil 927.32 puntos y el FTSE MIB de Italia baja 0.18 por ciento a los 51 mil 664.50 enteros.

Por último, en el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo muestran repuntes: la referencia West Texas Intermediate (WTI) avanza 1.62 por ciento y cotiza en los 87.43 dólares por barril, en tanto que el crudo Brent sube 1.91 por ciento al ubicarse en los 93.24 dólares por unidad.

Con información de EFE.