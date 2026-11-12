Renuncia de Jensen Huang ‘sacude’ Wall Street: ¿Cuánto caen las acciones de Nvidia HOY?

Las negociaciones de renta variable en Wall Street arroja números rojos, después de darse a conocer la renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia, lo que pone en duda el rally sobre la inteligencia artificial.

Las acciones de la tecnológica Nvidia caían hasta 8 por ciento en los primeros márgenes de Wall Street este jueves 12 de noviembre, después de que la compañía anunciara la salida inmediata de su cofundador, Jensen Huang, como presidente.

En Wall Street se observan números rojos en sus principales indicadores: el Nasdaq encabeza las caídas al retroceder 0.64 por ciento y ubicarse en los 25 mil 304.24 puntos, el S&P 500 cede 0.41 por ciento hasta las 7 mil 588.36 unidades y el Dow Jones baja 0.11 por ciento, situándose en los 52 mil 428.03 enteros.

“Prevemos que el apetito por riesgo de los inversionistas se mantenga moderado frente a la crisis de liderazgo que enfrenta Nvidia, una de las tecnológicas más importantes y líder en materia de inteligencia artificial. El escándalo que rodea a la firma, luego de la renuncia de su CEO, Jensen Huang, tras reportes de múltiples relaciones extramaritales”, indicaron analistas de Ve por Más.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 12 de noviembre?

En México, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cae 0.44 por ciento para ubicarse preliminarmente en las 71 mil 692.55 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores baja 0.14 por ciento, situándose en los mil 460.06 enteros.

En el continente europeo predomina un comportamiento mixto entre las principales plazas bursátiles: el DAX de Alemania avanza 0.20 por ciento en los 26 mil 695.85 enteros, el CAC 40 de Francia sube 0.20 por ciento a los 8 mil 349.73 puntos; por el contrario, el FTSE MIB de Italia cede 0.42 por ciento a los 51 mil 730.50 enteros, el IBEX 35 de España retrocede 0.37 por ciento hacia los 19 mil 954.05 puntos, y el FTSE 100 de Londres registra un descenso marginal de 0.04 por ciento, ubicándose en los 10 mil 831.08 puntos.

Por último, en el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo muestran avances, la referencia West Texas Intermediate (WTI) avanza 0.64 por ciento y cotiza en los 87.08 dólares por barril, en tanto que el crudo Brent sube 1.44 por ciento al ubicarse en los 94.10 dólares por unidad.

Con información de EFE