Morena expulsó de sus filas a Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, quien fue vinculada a proceso el pasado 9 de julio por presuntamente fingir su propio secuestro para justificar un desfalco de recursos públicos por 40 millones de pesos.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena determinó la expulsión de la alcaldesa de Tenancingo, luego de que meses atrás suspendiera sus derechos partidarios por las acusaciones en su contra, según informó Nmás.

La exalcaldesa no fue la única sancionada. El órgano interno de Morena también resolvió expulsar a Blanca Yaneth Chiu López, expresidenta municipal de Jiquipilas, Chiapas, y a Olivia Espinosa, regidora de Ocozocoautla, ambas señaladas por presuntos delitos de abuso de autoridad y extorsión agravada.

Exigen destitución e investigación contra la alcaldesa Nancy Nápoles en Tenancingo

En medio de los señalamientos contra la alcaldesa, integrantes del Colectivo Tenancingo se manifestaron frente al Congreso del Estado de México para exigir la destitución de Nancy Nápoles Pacheco, así como una investigación sobre las presuntas irregularidades financieras y administrativas durante su gestión.

Los inconformes, encabezados por Javier Calzada, representante de la agrupación, solicitaron la intervención de los diputados locales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para esclarecer las acusaciones contra el gobierno municipal.

Calzada aseguró que el colectivo está integrado por más de 100 personas, aunque sostuvo que sus exigencias representan el descontento de miles de habitantes de Tenancingo que están inconformes con la administración municipal. También afirmó que algunos ciudadanos evitan manifestarse públicamente por temor a posibles represalias y amenazas contra quienes han cuestionado a la alcaldesa.

“No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que hagan su trabajo. Su trabajo es rendir cuentas y esclarecer lo que está sucediendo”, expresó al reclamar que las autoridades legislativas atiendan sus demandas.

Las protestas se intensificaron luego de que las auditorías del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la Cuenta Pública 2025 reportaran 163 observaciones en la revisión de cumplimiento financiero del Ayuntamiento de Tenancingo.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran pagos a trabajadores que no aparecían en la plantilla autorizada, remuneraciones superiores a los tabuladores establecidos y posibles inconsistencias en el ejercicio del presupuesto.

Para el representante del colectivo, estos resultados constituyen elementos suficientes para solicitar la intervención del Congreso estatal y el esclarecimiento de las posibles responsabilidades de los funcionarios municipales.

Los cuestionamientos también alcanzan contrataciones públicas. De acuerdo con la revisión del OSFEM, el análisis de 27 contratos municipales derivó en cuatro resultados finales, 10 recomendaciones y dos pliegos de observaciones.

El organismo fiscalizador indicó que los procedimientos deben continuar en la etapa de seguimiento, a fin de que el Ayuntamiento presente la documentación correspondiente y aclare las inconsistencias detectadas.

Al respecto, Calzada señaló que las presuntas anomalías no se limitan al manejo de la nómina, sino que también existen cuestionamientos sobre obras públicas, adjudicaciones y empresas contratadas.

Por ello, el colectivo exigió transparentar quiénes recibieron los recursos públicos y cuáles fueron los trabajos realizados, además de que las autoridades investiguen las posibles irregularidades y determinen las responsabilidades correspondientes.

Con información de Quadratín